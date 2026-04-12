19-latek dachował na DK62. Prawo jazdy miał zaledwie od kilku miesięcy

Dramat na DK62 w powiecie płońskim. 19-latek uderzył w drzewo i dachował

Do groźnego wypadku doszło wczoraj wieczorem na trasie krajowej nr 62 w okolicach miejscowości Chociszewo w powiecie płońskim. Służby otrzymały zgłoszenie po godzinie 21:30. Z relacji udostępnionej w mediach społecznościowych przez policję w Płońsku wynika, że młody mężczyzna, mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą, jadąc w stronę Zakroczymia na łuku drogi nagle stracił panowanie nad volkswagenem. Samochód zjechał na lewe pobocze, z impetem uderzył w przydrożne drzewo i dachował. Na miejscu wypadku można było dostrzec przedmioty rozrzucone wokół rozbitego auta.

„Wczoraj po godz. 21:30 na drodze krajowej nr 62 w rejonie Chociszewa doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia drogowego”

Więcej szczegółów zdradzili mundurowi:

„19-letni kierowca Volkswagena, mieszkaniec gminy Czerwińsk nad Wisłą, jadąc w kierunku Zakroczymia, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na lewe pobocze, uderzyło w drzewo, a następnie dachowało.”

Policja ostrzega początkujących kierowców. "Brak doświadczenia wymaga większej uwagi"

W pojeździe jechał tylko kierowca. Młody mężczyzna, który uprawnienia do prowadzenia pojazdów zdobył zaledwie cztery miesiące wcześniej, z obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Płońsku. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 19-latek w momencie zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu natychmiast zjawiły się służby ratunkowe, a funkcjonariusze zabezpieczyli obszar wokół rozbitego auta, by ustalić dokładne przyczyny tego niebezpiecznego incydentu. Obecnie nie jest jasne, co bezpośrednio spowodowało utratę kontroli nad kierownicą. Mundurowi zwracają uwagę, że podobne wypadki często są efektem nadmiernego pośpiechu i niewielkiego doświadczenia za kierownicą. W związku z tym zaapelowali o ostrożność, przypominając o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze i unikania ryzykownych manewrów.

Funkcjonariusze zwrócili się również bezpośrednio do nowicjuszy:

„Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę na drodze. Dostosowujmy prędkość do warunków, zachowujmy bezpieczny odstęp i unikajmy ryzykownych manewrów. Za kierownicą liczą się rozsądek, cierpliwość i przewidywanie sytuacji na drodze. Do młodych kierowców kierujemy szczególny apel – brak doświadczenia wymaga większej uwagi i opanowania. Warto jeździć spokojnie, bez pośpiechu i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka.”