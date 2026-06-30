Ciało mężczyzny w Parku Praskim! Tajemnicza śmierć blisko wejścia

Zwłoki mężczyzny znalezione przy wejściu do Parku Praskiego. Policja ustala jego tożsamość

Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek 29 czerwca wieczorem w Parku Praskim w Warszawie. Na trawniku przy jednym z wejść do parku znaleziono ciało mężczyzny. Zwłoki leżały w pobliżu pętli tramwajowej. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy potwierdzili zgon mężczyzny. Następnie rozpoczęły się czynności mające wyjaśnić okoliczności jego śmierci. Przyczyna zgonu nie została ustalona na miejscu. Sprawą zajęli się policjanci i prokuratura. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca, w którym znaleziono ciało, zabezpieczyli ślady mogące pomóc w dalszym postępowaniu.

Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam zostanie przeprowadzona sekcja zwłok

Jednym z największych problemów dla śledczych jest ustalenie, kim był zmarły. Przy mężczyźnie nie znaleziono dokumentów ani innych przedmiotów, które mogłyby potwierdzić jego tożsamość. Na razie nie wiadomo również, ile miał lat ani skąd pochodził. Ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Badanie ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci oraz odpowiedzieć na pytanie, czy do zgonu mogły przyczynić się osoby trzecie. Policjanci sporządzili dokumentację procesową i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok oraz ustalenie tożsamości zmarłego.

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