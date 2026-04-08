Fałszywi policjanci kazali jej oddać sejf. 78-latka posłusznie wręczyła im 87 tysięcy złotych

Dramat 78-latki na Ursynowie. Oddała oszustom sejf z gigantyczną gotówką

Mieszkanka stołecznego Ursynowa straciła dobytek po odebraniu telefonu od mężczyzny, który podał się za funkcjonariusza policji. Rozmówca wmówił 78-latce, że jej oszczędności są w wielkim niebezpieczeństwie i polecił przekazać je stróżom prawa. Kobieta uwierzyła w tę historię, po czym wręczyła swój sejf 25-letniemu kurierowi, pełniącemu rolę tak zwanego odbieraka. Wewnątrz metalowej kasetki znajdowało się 87 tysięcy złotych w gotówce, a także ważne dokumenty i kluczyki do samochodu. Młodszy z oszustów przekazał następnie łup swojemu 44-letniemu wspólnikowi. Mimo że obaj szybko wpadli w ręce służb, zawartości sejfu wciąż nie udało się odnaleźć.

Kryminalni z komisariatu na warszawskim Ursynowie natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji. Intensywna praca operacyjna, wnikliwa analiza dowodów oraz sprawne działania w terenie doprowadziły do błyskawicznego ustalenia personaliów obu podejrzanych. Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu, gdzie poczekają na dalszy rozwój wydarzeń.

Sprawą kieruje obecnie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Ponieważ zatrzymani będą odpowiadać w warunkach recydywy, grozi im wyjątkowo surowy wyrok. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo przewiduje się do ośmiu lat więzienia, jednak z uwagi na powrót do przestępstwa, kara może zostać znacznie zaostrzona.

Policja przypomina, jak nie dać się oszustom. Te zasady mogą uratować oszczędności

Mundurowi po raz kolejny proszą o zachowanie zdrowego rozsądku podczas rozmów telefonicznych, zwłaszcza gdy na celowniku nieznajomych pojawiają się nasze finanse oraz cenne przedmioty w domu.

Warto zawsze mieć z tyłu głowy kilka podstawowych reguł:

Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania gotówki, biżuterii czy domowych sejfów w celu ich ochrony.

W stresujących sytuacjach nie należy działać pochopnie ani ulegać presji czasu narzucanej przez rozmówcę.

Gdy cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, trzeba natychmiast odłożyć słuchawkę i wykręcić numer alarmowy 112.

Służby apelują również do młodszych pokoleń o regularne rozmawianie z seniorami. Ostrzeganie starszych członków rodziny przed najnowszymi metodami przestępców to najlepszy sposób na ochronę ich dobytku. Tylko rozwaga i szybka reakcja potrafią zapobiec utracie oszczędności gromadzonych przez całe życie.

