Fałszywi policjanci kazali jej oddać sejf. 78-latka posłusznie wręczyła im 87 tysięcy złotych

Kamil Durajczyk
2026-04-08 9:22

Kobieta z warszawskiego Ursynowa straciła oszczędności życia po tym, jak uwierzyła w telefoniczną intrygę rzekomego funkcjonariusza. Chociaż mundurowi szybko namierzyli i zatrzymali dwóch sprawców, skradzionej gotówki, dokumentów oraz kluczyków do auta do tej pory nie udało się odzyskać.

Mieszkanka stołecznego Ursynowa straciła dobytek po odebraniu telefonu od mężczyzny, który podał się za funkcjonariusza policji. Rozmówca wmówił 78-latce, że jej oszczędności są w wielkim niebezpieczeństwie i polecił przekazać je stróżom prawa. Kobieta uwierzyła w tę historię, po czym wręczyła swój sejf 25-letniemu kurierowi, pełniącemu rolę tak zwanego odbieraka. Wewnątrz metalowej kasetki znajdowało się 87 tysięcy złotych w gotówce, a także ważne dokumenty i kluczyki do samochodu. Młodszy z oszustów przekazał następnie łup swojemu 44-letniemu wspólnikowi. Mimo że obaj szybko wpadli w ręce służb, zawartości sejfu wciąż nie udało się odnaleźć.

Kryminalni z komisariatu na warszawskim Ursynowie natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji. Intensywna praca operacyjna, wnikliwa analiza dowodów oraz sprawne działania w terenie doprowadziły do błyskawicznego ustalenia personaliów obu podejrzanych. Mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i decyzją sądu trafili do tymczasowego aresztu, gdzie poczekają na dalszy rozwój wydarzeń.

Sprawą kieruje obecnie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Ponieważ zatrzymani będą odpowiadać w warunkach recydywy, grozi im wyjątkowo surowy wyrok. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo przewiduje się do ośmiu lat więzienia, jednak z uwagi na powrót do przestępstwa, kara może zostać znacznie zaostrzona.

Policja przypomina, jak nie dać się oszustom. Te zasady mogą uratować oszczędności

Mundurowi po raz kolejny proszą o zachowanie zdrowego rozsądku podczas rozmów telefonicznych, zwłaszcza gdy na celowniku nieznajomych pojawiają się nasze finanse oraz cenne przedmioty w domu.

Warto zawsze mieć z tyłu głowy kilka podstawowych reguł:

  • Prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania gotówki, biżuterii czy domowych sejfów w celu ich ochrony.
  • W stresujących sytuacjach nie należy działać pochopnie ani ulegać presji czasu narzucanej przez rozmówcę.
  • Gdy cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, trzeba natychmiast odłożyć słuchawkę i wykręcić numer alarmowy 112.

Służby apelują również do młodszych pokoleń o regularne rozmawianie z seniorami. Ostrzeganie starszych członków rodziny przed najnowszymi metodami przestępców to najlepszy sposób na ochronę ich dobytku. Tylko rozwaga i szybka reakcja potrafią zapobiec utracie oszczędności gromadzonych przez całe życie.

