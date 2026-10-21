Fotoreporter "Super Expressu" z główną nagrodą. Rozbił bank w prestiżowym konkursie

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Fotoreporter, na co dzień pracujący w „Super Expressie”, zwyciężył w rywalizacji o nagrodę główną Grand Prix w plebiscycie „Pamięć «W» Kadrze”. Kapituła konkursu wyróżniła jego kadry wykonane w trakcie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczególną uwagę przykuły emocjonujące zdjęcia z Powązek Wojskowych. W tegorocznej odsłonie wydarzenia wzięło udział 460 osób z Polski i ze świata, przesyłając w sumie ponad 2600 propozycji.

Autor: Piotr Lis / Super Express

Rekordowa liczba zgłoszeń z całego świata do konkursu Muzeum Powstania Warszawskiego

Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego pod nazwą „Warszawa «W» Kadrze” była wyjątkowa pod względem liczby zgłoszeń. Jury, pod przewodnictwem znanego fotografa Chrisa Niedenthala, miało pełne ręce roboty. Przeanalizowano aż ponad 2600 fotografii. Rekordowa okazała się również liczba uczestników, których było w sumie 460.

Przesłane kadry nie pochodziły wyłącznie z terytorium naszego kraju. Wśród nadesłanych prac znalazły się również fotografie wykonane we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, a także we Francji, Niemczech i Danii.

To właśnie spośród tysięcy zdjęć nadesłanych z różnych zakątków Europy, fotografie przygotowane przez Piotra Grzybowskiego najbardziej ujęły komisję.

Autor: Piotr Lis / Super Express

„Szukałem czegoś, co ma mocno wspólnego z Powstaniem Warszawskim”

Od dwóch edycji zmaganiom fotograficznym patronuje Eugeniusz Lokajski. Był on reporterem podczas Powstania Warszawskiego, a jego znane powszechnie zdjęcia, na których uchwycił uśmiechy i radość walczących w pierwszych dniach zrywu, przeszły już do historii.

- Ten patronat powoduje, że pojawiają się zdjęcia, na których z czułością pokazywani są Powstańcy. Tak jakby fotografowie mieli poczucie, że jest ich coraz mniej, że to ostatnie momenty, w których możemy pokazać ich uśmiechniętych. I chcemy, by te momenty zostały z nami na zawsze w kadrach – mówił Jan Ołdakowski. – Powstańcy Warszawscy są osią sztafety pokoleń.

„Ja szukałem w tych zdjęciach czegoś, co ma mocno wspólnego z Powstaniem Warszawskim i jest na tyle symboliczne, że odnosi się do współczesności” – wyjaśnia Chris Niedenthal. Członek ZPAF, fotograf dokumentalny i fotoreporter, ma w swoim dorobku wiele legendarnych kadrów.

Piotr Grzybowski nagrodzony Grand Prix za emocjonujące zdjęcia Powstańców

To podejście zadecydowało o wygranej. Fotoreporter Piotr Grzybowski Piotr Grzybowski zdjęcia robił na Powązkach Wojskowych, gdzie uchwycił przejmujący moment, jak prowadzony na wózku powstaniec salutuje przed szpalerem harcerzy, czy podczas uroczystości na pl. Krasińskich, gdzie zaobserwował jak powstańcy odjeżdżali luksusowymi kabrioletami. Byli w tych autach roześmiani i rozbawieni atrakcją.

Sam autor nagrodzonych prac skomentował swój sukces z dużą dozą skromności.

„Jestem bardzo miło zaskoczony. Nie robiłem tego fotoreportażu z myślą o konkursie, pomimo że od 8 lat, przy okazji, zgłaszałem swoje fotografie. Ja po prostu zostałem wysłany do pracy. Wystarczyło patrzeć i dostrzec chwilę, zrobić te zdjęcia dla siebie” - stwierdził.

Gdy zapytano go, jaką wskazówkę mógłby przekazać początkującym twórcom, Piotr Grzybowski stwierdził: „Nie myślcie o robieniu zdjęć pod konkursy, z góry zamierzonym celem. Róbcie zdjęcia dla siebie, chwytając chwile”.

Warto dodać, że to nie jest pierwszy sukces Piotra Grzybowskiego. Jego reportaż w kategorii „Życie Codzienne” zdobył już wcześniej wyróżnienie w prestiżowym konkursie Grand Press Photo, zorganizowanym w 2011 roku.

Dla zainteresowanych dostępna jest cała galeria nagrodzonych kadrów. Swoje prace zaprezentowali tam również tacy twórcy jak: Franciszek Kapsa, Elżbieta Pacuszka, Jarosław Kozłowski, Łukasz Korulczyk, Daniel Frymark oraz Józef Kurzeja. Wszystkie zwycięskie fotografie obejrzeć można na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

„No i można już zacząć myśleć dzisiaj o przyszłorocznej edycji konkursu” – podsumował Zbigniew Furman, będący jednym z członków jury.

W składzie sędziowskim oceniającym prace fotograficzne znaleźli się: