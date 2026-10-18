Jaka będzie pogoda na 1 listopada? IMGW ma pierwsze prognozy!

Pogoda na Wszystkich Świętych. IMGW ujawnia prognozę na 1 listopada. Będzie chłodno i jesiennie!
Do Wszystkich Świętych zostały dwa tygodnie, a wiele osób już teraz sprawdza, jaka pogoda będzie 1 listopada. Tego dnia miliony Polaków odwiedzą cmentarze, dlatego ważne jest, czy trzeba przygotować się na deszcz, wiatr i niskie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił już pierwsze przewidywania.
Według IMGW na początku listopada temperatura w ciągu dnia będzie wynosiła przeważnie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być na południu kraju, szczególnie w rejonach podgórskich. Najniższe temperatury spodziewane są w górach.
Pogoda na 1 listopada. W nocy możliwe przymrozki
Znacznie zimniej będzie po zachodzie słońca. Prognozowana średnia temperatura minimalna wyniesie od około 1 stopnia na południu Polski do 7–8 stopni na północy kraju. Najchłodniej będzie w górach. Miejscami temperatura może spaść poniżej zera, dlatego trzeba liczyć się z ryzykiem przymrozków.
A co z deszczem? Według wstępnych prognoz opady mogą pojawić się tylko w części kraju. Nie powinno jednak padać dużo, a w wielu miejscach może być zupełnie sucho.
Wszystkich Świętych zapowiada się jako dzień pochmurny, mglisty i wilgotny. Wiatr ma być przeważnie słaby, więc nie powinien dodatkowo utrudniać odwiedzania grobów. Trzeba jednak przygotować się na chłód, szczególnie rano i wieczorem.
Synoptycy podkreślają, że to wciąż prognoza długoterminowa. Przewidywania dotyczące temperatury i opadów mogą się jeszcze zmienić. Dokładniej dowiemy się, jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych, dopiero pod koniec października.