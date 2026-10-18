Jaka będzie pogoda na 1 listopada? IMGW ma pierwsze prognozy!

Pogoda na Wszystkich Świętych. IMGW ujawnia prognozę na 1 listopada. Będzie chłodno i jesiennie!

Do Wszystkich Świętych zostały dwa tygodnie, a wiele osób już teraz sprawdza, jaka pogoda będzie 1 listopada. Tego dnia miliony Polaków odwiedzą cmentarze, dlatego ważne jest, czy trzeba przygotować się na deszcz, wiatr i niskie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił już pierwsze przewidywania.

Według IMGW na początku listopada temperatura w ciągu dnia będzie wynosiła przeważnie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być na południu kraju, szczególnie w rejonach podgórskich. Najniższe temperatury spodziewane są w górach.

Pogoda na 1 listopada. W nocy możliwe przymrozki

Znacznie zimniej będzie po zachodzie słońca. Prognozowana średnia temperatura minimalna wyniesie od około 1 stopnia na południu Polski do 7–8 stopni na północy kraju. Najchłodniej będzie w górach. Miejscami temperatura może spaść poniżej zera, dlatego trzeba liczyć się z ryzykiem przymrozków.

A co z deszczem? Według wstępnych prognoz opady mogą pojawić się tylko w części kraju. Nie powinno jednak padać dużo, a w wielu miejscach może być zupełnie sucho.

Wszystkich Świętych zapowiada się jako dzień pochmurny, mglisty i wilgotny. Wiatr ma być przeważnie słaby, więc nie powinien dodatkowo utrudniać odwiedzania grobów. Trzeba jednak przygotować się na chłód, szczególnie rano i wieczorem.

Synoptycy podkreślają, że to wciąż prognoza długoterminowa. Przewidywania dotyczące temperatury i opadów mogą się jeszcze zmienić. Dokładniej dowiemy się, jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych, dopiero pod koniec października.

Sonda We Wszystkich Świętych planujesz dotrzeć na cmentarze samochodem czy autobusem? Autem Autobusem Dotrę na cmentarze w inny sposób