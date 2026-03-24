Jarmarki wielkanocne w Warszawie i na Mazowszu w 2026 roku. Sprawdź, gdzie kupisz tradycyjne wyroby

Jarmark wielkanocny w Warszawie. Miejsca pełne tradycji w 2026 roku

Tegoroczna mapa stolicy obfituje w lokalizacje oferujące przedświąteczne atrakcje. Przy Krakowskim Przedmieściu 66, w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przygotowano bogaty program. Odwiedzający mogą tam podziwiać wystawę świątecznych wypieków, uczestniczyć w zajęciach rzemieślniczych z artystami ludowymi oraz posłuchać muzyki granej na żywo. W najbliższą sobotę, 28 marca w godzinach 12.00-18.00, przed budynkiem odbędzie się plenerowy pokaz warzenia tradycyjnego żurku połączony z darmową degustacją. W tym samym czasie w środku obiektu gospodynie zaprezentują zdobienie jajek przy użyciu wosku i barwników oraz tajniki tworzenia kroszonek. Stragany będą pełne wyrobów z wikliny, ceramiki, ręcznie wyszywanych serwetek oraz lokalnych przysmaków, takich jak miody, sery i swojskie wędliny.

Kolejne świąteczne wydarzenie zaplanowano na niedzielę 29 marca w dzielnicy Wawer. Między godziną 10.00 a 17.00 na terenie Cafe Peron przy ulicy Patriotów 303 pojawią się okolicznościowe stoiska. Tego samego dnia o godzinie 13.00 w aleksandrowskiej filii Wawerskiego Centrum Kultury zaprezentowany zostanie uroczysty stół, a chętni będą mogli zgłosić swoje autorskie palmy do specjalnego konkursu. Z kolei w środę 1 kwietnia przy ulicy Zakroczymskiej, w przestrzeniach Fortecy Kręglickich, swoje podwoje otworzy targ dedykowany największym miłośnikom kulinariów.

Świąteczny asortyment będzie można nabyć również w samym sercu stolicy. Od 24 marca aż do 3 kwietnia specjalny kiermasz wielkanocny funkcjonuje na Rynku Starego Miasta.

Targi i jarmarki wielkanocne na Mazowszu w 2026 roku. Gdzie warto pojechać?

Miejscowość Łyse słynie z tworzenia najbardziej okazałych palm w całym regionie. Wizyta tam podczas Niedzieli Palmowej to punkt obowiązkowy dla miłośników tradycji. Wydarzenie to łączy w sobie wymiar duchowy z bogatym folklorem, a jego główną osią jest uroczysta procesja z monumentalnymi palmami, której towarzyszy barwny kiermasz rzemiosła.

Ostatni weekend marca przyniesie prawdziwy wysyp podobnych inicjatyw na terenie całego województwa mazowieckiego. Zapach tradycyjnych ciast i regionalnych dań przyciągnie mieszkańców na główne place między innymi w Pułtusku, Płońsku, Błoniu, Górze Kalwarii, Żurominie, Wołominie, Radziejowicach oraz Ostrowi Mazowieckiej. Świąteczną atmosferę będzie można poczuć także w popularnych skansenach. W niedzielę 29 marca wielkanocne imprezy odbędą się w Sierpcu w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w Wiączeminie Polskim, gdzie wystawcy będą czekać na gości od 10.00 do 16.00.