Mieszkańcy Mazowsza dostają alert RCB. "Zachowaj spokój"

Mieszkańcy Mazowsza z Alertem RCB 12-16.10.2026

Niepokojącej treści SMS-y przychodzą na telefony mieszkańców województwa mazowieckiego oraz osób znajdujących się w tym rejonie. Wynika z nich, że w tygodniu zaczynającym się w poniedziałek 12 października a kończącym w piątek 16 października mogą rozlegać się dźwięki syren alarmowych na terenie całego Mazowsza. Powód?

Jak tłumaczy nadawca treści powodem emitowania sygnałów ostrzegawczych są ćwiczenia Syrena-26 zakładające - zgodnie z nazwą - testowanie sprawności syren alarmowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

"Zachowaj spokój" - brzmi apel do ludności cywilnej, zgodnie z którym w obliczu tych alarmów nie powinniśmy podejmować żadnych działań, gdyż są to tylko ćwiczenia.

- W różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie czynności emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę - tłumaczy Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego.

Co oznaczają syreny alarmowe?

Infrastruktura ostrzegawcza służy do natychmiastowego powiadamiania ludności o sytuacjach kryzysowych. Obecnie głównym zadaniem tego systemu jest niestety informowanie o potencjalnych atakach z powietrza, w tym o nadlatujących bezzałogowcach lub pociskach zagrażających danemu obszarowi. Ma to związek z prowadzoną za naszą wschodnią granicą przez Rosję wojną z Ukrainą, a także z potencjalnym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej (o możliwości zintensyfikowanych działań hybrydowych i prowokacji wobec NATO od wielu miesięcy ostrzegają służby wywiadowcze w całej Europie).

Ogłoszenie alarmu przyjmuje formę modulowanego sygnału trwającego równo trzy minuty. Odwołanie stanu zagrożenia sygnalizuje natomiast ciągły dźwięk o identycznej długości czasowej.

Po usłyszeniu prawdziwego ostrzeżenia należy natychmiast uruchomić odbiorniki radiowe lub telewizyjne w celu poznania szczegółów zagrożenia. Równie ważne pozostaje śledzenie komunikatów na oficjalnych profilach rządowych w mediach społecznościowych.

W Warszawie zawyły syreny. Tak zareagowali mieszkańcy stolicy:

11