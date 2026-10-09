Poruszający gest po tragedii w szkole. Ruszyła zbiórka dla dzieci Darii!

Feralnego czwartku (8 października) pracownica placówki oświatowej w Leszczydole-Nowinach dyskutowała z rodzicem jednego z uczniów o nadchodzącym Dniu Nauczyciela. Zaledwie chwilę później trzydziestosiedmiolatka padła ofiarą wchodzącego do budynku piętnastolatka. Niestety podjęta akcja ratunkowa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i zaatakowana kobieta zmarła. Zamordowana Daria pozostawiła w żałobie męża oraz osierociła dwoje małych dzieci. Agresor mieszkający w bliskim sąsiedztwie szkoły został szybko powalony na ziemię przez dyrektora i ostatecznie ujęty przez służby.

Zbiórka pieniędzy dla rodziny zamordowanej w Leszczydole-Nowinach

Inicjatorką akcji pomocowej została Klaudia Powierza mieszkająca na terenie gminy Wyszków. Kobieta nie miała wcześniej okazji poznać zmarłej pracownicy szkoły, jednak rozmiar tragedii zmotywował ją do udzielenia wsparcia. „Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej i wiem, jak głęboki ślad w życiu dziecka może pozostawić utrata najbliższej osoby. Szczególnie wtedy, gdy przychodzi tak nagle, brutalnie i niespodziewanie” wyjaśnia założycielka internetowej zrzutki. Cała inicjatywa charytatywna została wcześniej skonsultowana z wdowcem i uzyskała jego pełną akceptację.

Wsparcie psychologiczne i finansowe dla osieroconych dzieci Darii

Głównym celem akcji jest zebranie kwoty pozwalającej na opłacenie fachowej opieki psychologicznej dla bliskich zamordowanej kobiety. Specjaliści mają pomóc rodzinie przejść przez najtrudniejszy okres żałoby po niespodziewanej stracie matki i żony. Oprócz tego zgromadzone datki posłużą do sfinansowania codziennych kosztów życia oraz edukacji pociech. Organizatorka podkreśla, że nikt nie jest w stanie cofnąć czasu. „Nie przywrócimy tej rodzinie życia sprzed 8 października. Możemy jednak sprawić, że w kolejnych dniach, miesiącach i latach nie będą musieli mierzyć się ze wszystkimi trudnościami samotnie” napisała na stronie zbiórki.