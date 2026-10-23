Nadchodzi koniec szpitali? Eksperci zdradzają, jak będziemy leczyć się w 2030 roku

Przyszłość polskiej ochrony zdrowia. Czeka nas rewolucja?

Przedstawiciele środowiska medycznego, technologii, nauki, administracji publicznej i biznesu spotkali się 8 października w warszawskim Zamku Ujazdowskim, by wspólnie dyskutować o przyszłości polskiej ochrony zdrowia.

Zdaniem ekspertów biorących udział w II Kongresie Future Health nie będzie jednej spektakularnej rewolucji, lecz szereg zmian w sposobie organizacji leczenia, wykorzystania technologii i podejścia do pacjenta.

- To, co projektujemy dzisiaj, będzie owocowało w przyszłości. W zdrowiu potrzebujemy czasu i długofalowe efekty będą widoczne za kilka lat. W Ministerstwie Zdrowia jesteśmy otwarci na głosy z zewnątrz, bo systemu nie projektuje się w jednym budynku, czy w osobie ministra - podkreśliła Jolanta Sobierańska-Grenda, Ministra Zdrowia.

Z kolei Anna Rulkiewicz, pierwsza wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan i prezeska Grupy LUX MED, podkreślała, że „najlepszy system ochrony zdrowia to taki, którego skuteczność można oceniać na podstawie osiąganych wyników zdrowotnych” i że „nie da się go zbudować w rok”.

Sztuczna inteligencja w szpitalach przyspieszy zmiany?

Reprezentująca Ministerstwo Cyfryzacji Monika Semczuk przypomniała, że według „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji” szacuje się, że do 2035 r. aż 90% szpitali w Polsce będzie wykorzystywać technologię opartą na AI. W przyszłości zawód lekarza również się zmieni. Łukasz Więch z Akademii Leona Koźmińskiego podczas II Kongresu Future Health podkreślał ewolucję roli lekarza w kierunku lidera zespołu i koordynatora leczenia. Z kolei Krzysztof Napora z Centrum e-Zdrowia zwracał uwagę na fundamentalne znaczenie rosnących kompetencji cyfrowych oraz umiejętności analitycznych w medycynie. Ta tendencja może nawet doprowadzić do powstania nowych specjalizacji na uczelniach medycznych, skupionych na analityce danych.

Szpital domowy zamiast pobytu w placówkach medycznych?

Podczas Kongresu nie zabrakło debaty o perspektywie masowego zamykania szpitali do 2030 roku. I choć opinie na ten temat były podzielone, eksperci wskazywali, że postęp technologiczny pozwala skracać hospitalizacje i przenosić część świadczeń poza szpitale. Przykładem jest leczenie zaćmy, które jeszcze niedawno wymagało trzydniowego pobytu w szpitalu, a dziś może odbywać się w trybie jednodniowym.

Zmiany te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście starzenia się społeczeństwa. Stefan Bogusławski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB wskazywał, że według przedstawionego modelu demograficznego największe wydatki na świadczenia zdrowotne będą przypadać właśnie na grupę osób powyżej 75. roku życia. Z kolei Maciej Mądrala z Grupy LUX MED podkreślał potrzebę dalszego rozwoju opieki domowej, rehabilitacji i teleopieki, ponieważ w przypadku seniorów powodzenie leczenia powinno być oceniane przede wszystkim przez pryzmat powrotu do sprawności.

Chcesz żyć dłużej? Zacznij od profilaktyki

Eksperci byli zgodnie również co do tego, że fundamenty przyszłej ochrony zdrowia powinny być budowane znacznie wcześniej, jeszcze zanim choroba da o sobie znać. Trzeba działać w myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

- Edukacja zdrowotna była na początku przedmiotem nieobowiązkowym, natomiast od tego roku jest już obowiązkowy. Jest to proces, który towarzyszy dziecku od najwcześniejszych lat. To czego dzieci nauczą się w związku z odżywianiem, aktywnością fizyczną, dbaniem o siebie będzie procentować w przyszłości - mówiła Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Z kolei Bartosz Wachowski z Google Health zwrócił uwagę na rewolucyjny potencjał AI w analizie danych zdrowotnych i skutecznym wspieraniu ludzi w transformacji codziennych przyzwyczajeń.

5

II Kongres Future Health

Tegoroczny kongres odnotował rekordową frekwencję, przyciągając ponad 1700 zarejestrowanych uczestników, w tym 64 prelegentów i ekspertów. Dyskusjom towarzyszyła przestrzeń wystawiennicza, gdzie można było z bliska poznać innowacyjne technologie, takie jak robot chirurgiczny da Vinci, mające szansę zmienić codzienną praktykę medyczną. Ważnym akcentem wydarzenia była również uroczysta inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Nauk Medycznych, co podkreśliło znaczenie przygotowania przyszłych kadr medycznych.

Uczestnicy kongresu otrzymali egzemplarz książki „Długowieczność w sprawności” pod red. dr Anny Rulkiewicz i prof. Justyny Domienik-Karłowicz, która miała swoją prapremierę w trakcie spotkania panelowego pn. „Czy możemy naprawdę wydłużyć życie? Metabolizm, leki, ruch i medycyna długowieczności”.

Organizatorami II Kongresu Future Health były Fundacja Leadspire i Konfederacja Lewiatan, a partnerem strategicznym Grupa LUX MED. Wydarzenie zostało objęte patronatami m.in. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.