Nowe wytyczne dla szkół i przedszkoli. Zakaz odbierania dzieci w czasie alarmu. "Chcemy uniknąć chaosu"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało zaktualizowane wytyczne dla placówek oświatowych. Nowe regulacje dotyczą procedur w przypadku ogłoszenia alarmu związanego z zagrożeniem z powietrza. Stosowne dokumenty zostały już przekazane do kuratoriów oświaty w całym kraju. Intencją ministerstwa jest ujednolicenie reakcji szkół i przedszkoli w sytuacjach kryzysowych, ponieważ dotychczasowe rozwiązania nie zawsze gwarantowały spójne działanie. Specjaliści podkreślają jednak, że nie oznacza to identycznych procedur w każdej placówce. Przepisy mają być elastyczne i dostosowane do specyfiki konkretnego budynku, jego lokalizacji oraz liczby podopiecznych. Do obowiązków dyrektorów należeć będzie wyznaczenie bezpiecznych stref schronienia, podział ról wśród pracowników oraz opracowanie precyzyjnych zasad zachowania w czasie alarmu.

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Zgodnie z informacjami przekazanymi przez „Dziennik Gazetę Prawną”, zaktualizowane procedury zakładają, że w sytuacji zagrożenia uczniowie i pracownicy powinni pozostać na terenie placówki. Ewakuacja będzie zarządzana wyłącznie w przypadku, gdy sam budynek stanowi niebezpieczeństwo lub gdy taką decyzję podejmą odpowiednie służby ratunkowe. Za najbezpieczniejsze miejsca uznaje się piwnice oraz sale zlokalizowane na najniższych poziomach budynków.

W momencie ogłoszenia alarmu nauczyciele będą musieli bezzwłocznie przerwać prowadzone lekcje i sprawdzić listę obecności. Następnie ich zadaniem będzie ewakuacja podopiecznych do wyznaczonych stref schronienia, ponowne sprawdzenie stanu osobowego i raportowanie sytuacji dyrekcji. W tym czasie rodzice będą objęci rygorystycznymi zakazami. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz odbierania dzieci i gromadzenia się opiekunów przed budynkami w czasie trwania alarmu. Takie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie chaosu i zapobieżenie blokowaniu dojazdu służbom ratowniczym.

Czy nowe zasady wywołają kontrowersje wśród opiekunów? Niewykluczone, że część z nich może być zaniepokojona. Obowiązkiem każdej szkoły i przedszkola jest dokładne poinformowanie rodziców o zaktualizowanych procedurach na początku każdego roku szkolnego.