Nożownik w centrum Warszawy. Zaatakował mężczyznę w głowę i uciekł

Dramat rozegrał się w czwartek (22 października) krótko po godzinie dwunastej w rejonie ulicy Nowogrodzkiej w stołecznym śródmieściu. Osoby przebywające w okolicy widziały, jak agresor wymierzył ofierze cios ostrym narzędziem w głowę, po czym oddalił się w nieznanym kierunku.

Ranny obywatel potrzebował pilnej interwencji medycznej. Przybyli na miejsce ratownicy szybko zabrali poszkodowanego, 58-letni obywatela Indii, do szpitala w celu ratowania jego życia i zdrowia.

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Wiadomo już na pewno, że podejrzany oddalił się z miejsca incydentu przed przybyciem służb. Zaledwie kilka chwil po otrzymaniu wezwania stróże prawa ogrodzili teren taśmami i ruszyli w pościg, próbując namierzyć niebezpiecznego uciekiniera na stołecznych ulicach.

„Na ten moment nikogo nie zatrzymaliśmy i policjanci prowadzą szeroko zakrojone czynności tam na miejscu” – przekazał dziennikarzom „Super Expressu” aspirant Jakub Pacyniak z policji.

Mundurowi zbierają najdrobniejsze dowody z miejsca incydentu, aby wpaść na trop poszukiwanego mężczyzny. Jednocześnie śledczy intensywnie rozmawiają ze wszystkimi bezpośrednimi świadkami, ponieważ ich zeznania pomogą ustalić dokładny przebieg zajścia oraz stworzyć szczegółowy rysopis uciekiniera.

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Służby śledcze na razie nie chcą zdradzać zbyt wielu detali z prowadzonych na miejscu czynności. Przedstawiciele komendy zaznaczają, że ujawnianie jakichkolwiek konkretnych informacji mogłoby poważnie zaszkodzić śledztwu i spowolnić akcję pościgową. Wciąż bardzo wnikliwie sprawdzany jest wątek bezpośredniego użycia przez agresora ostrego noża.