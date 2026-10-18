Ogromny kawałek chińskiej rakiety przeleciał nad naszym krajem. Jest oficjalny komunikat

Człon chińskiej rakiety przeleciał nad Polską! Ważył aż pięć ton. Kamery śledziły jego lot

Ogromny fragment chińskiej rakiety nad naszymi głowami! W niedzielę około godziny 6.13 rano nad Polską pojawił się człon rakiety ZQ-2E, wystrzelonej 14 października z chińskiego kosmodromu Jiuquan w Mongolii Wewnętrznej. Obiekt o masie około 5000 kilogramów był obserwowany przez Polską Agencję Kosmiczną już od soboty.

W niedzielę POLSA poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi prognozami fragment rakiety przeleciał nad terytorium naszego kraju.

"Człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026: Komunikat końcowy zostanie opublikowany zgodnie z procedurami, 19.10.2026, po weryfikacji danych" – przekazała Polska Agencja Kosmiczna.

Pięciotonowy obiekt nad Polską. Kamery nagrały jego przelot

Lot chińskiego obiektu udało się uchwycić kamerom sieci Skytinel, która prowadzi obserwacje nieba. Jej przedstawiciele poinformowali w mediach społecznościowych, gdzie zarejestrowano przemieszczający się fragment rakiety.

„Nasze kamery śledziły go od momentu, gdy przelatywał nad okolicami Bielska-Białej, aż po wybrzeże Szwecji” – napisali na Facebooku.

Eksperci ze Skytinel wyjaśnili, że obiekt znajdował się na wznoszącym odcinku orbity. Podczas obserwowanego lotu nie było więc niebezpieczeństwa, że spadnie na Polskę.

POLSA podkreśliła, że cały czas monitoruje sytuację i przekazuje potrzebne informacje odpowiednim instytucjom oraz służbom. Zaapelowała też o korzystanie wyłącznie z oficjalnych komunikatów agencji.

Szczegółowy raport dotyczący przelotu ma zostać opublikowany w poniedziałek, 19 października, po zakończeniu weryfikacji zebranych danych.

Człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026: Komunikat końcowy zostanie opublikowany zgodnie z procedurami, 19.10.2026, po weryfikacji danych. #POLSA #SST https://t.co/62miY9SHzL— Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) October 18, 2026

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