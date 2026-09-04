Palma w Warszawie przejdzie metamorfozę. Rusza wielki remont

Palma na rondzie de Gaulle'a zmieni otoczenie na tropiki i ocean

W piątek, 4 września w sercu Warszawy ruszają prace na rondzie de Gaulle'a; ich przedmiotem będzie słynna palma zdobiąca od 2002 roku to miejsce. Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział radykalną zmianę najbliższego otoczenia palmy, które obecnie jest betonową pustynią. W związku z tym rozpoczyna się rozpłytowanie obszaru wokół palmy.

Prace obejmą ok. 500 m kw. Rozpłytowana przestrzeń zostanie zazieleniona. Nie będą to jednak zwykłe nasadzenia – zmiany na rondzie przygotowywane zostały według konkretnej wizji, która konsultowana była z Joanną Rajkowską – twórczynią palmy. Zgodnie z ustaleniami powstała wizja tropików w centrum Warszawy.

Zostaną tu usypane sztuczne wzniesienia, które wykonawca obsadzi ostnicą i werbeną. Na pozostałej części terenu pojawi się kocimiętkę i szałwię. Łącznie aż 7 tys. bylin i roślin cebulowych – w kolorze niebieskim, który będzie imitować wyspy na oceanie.

Jak zaznacza ZDM, w czasie prac rondo będzie w pełni przejezdne i nie wystąpią utrudnienia w ruchu. Ta wiadomość z pewnością ucieszy użytkowników ruchu, bo dopiero co w tym miejscu dobiegł końca uciążliwy remont torowiska.

Planowane zakończenie prac wokół palmy już w listopadzie tego roku.

Palma zmieni miejsce

To kolejne z miejskich prac zaplanowanych względem popularnej warszawskiej atrakcji turystycznej. Kilkanaście miesięcy temu sztucznemu drzewu wymieniono wszystkie liście, odświeżając w ten sposób wizerunek tej instalacji artystycznej pochodzącej z początku lat 2000.

W perspektywie kilku lat w mieście planowany jest wielki remont podziemnej kolejowej linii średnicowej - związane z nim prace spowodują prawdziwą rewolucję w Alejach Jerozolimskich. Zmiany nie ominą ronda de Gaulle'a, które z ronda zmieni się w zwykłe skrzyżowanie. W przyszłości pod tym miejscem ma powstać nowy przystanek PKP Warszawa Nowy Świat ,który będzie się znajdował w miejscu, w którym obecnie stoi słynna palma.

W związku z tym instalacja Joanny Rajkowskiej będzie musiała się przeprowadzić - na szczęście pierwotne plany nie zakładają dalekich przenosin, bo palma ma pozostać w tej samej okolicy, czyli w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich z Nowym Światem.

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