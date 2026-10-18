Plecaki i szafki uczniów będą przeszukiwane? Władze Warszawy podjęły decyzję

Kontrole osobiste uczniów w warszawskich szkołach?

Po ostatnich mrożących krew w żyłach wydarzeniach w mazowieckich szkołach pojawiają się coraz to nowe pomysły, jak zwiększyć kontrolę nad uczniami i zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom na terenie placówek edukacyjnych. Od ubiegłego piątku w szkołach dyżurują policjanci, których obecność ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom tych miejsc. Nie wiadomo, jak długo mundurowi pełnić będą tę służbę.

To jednak nie wszystko - w czwartek, 15 października Rada Warszawy przyjęła stanowisko zgodnie z którym powinna być możliwa kontrola plecaków i szafek uczniowskich. Słowo klucz to "powinna", bo obecne przepisy prawne nie dają jasnych podstaw do przeprowadzania kontroli tego typu. W przyjętym stanowisku radni chcą zatem ich określenia.

„Regulacje powinny określać zakres uprawnień szkoły, sposób postępowania w razie odmowy oraz sytuacje wymagające interwencji policji” – napisano w stanowisku Rady.

Jeśli dojdzie do prac nad tego typu zmianami prawnymi ma zostać jasno ograniczone jakie kompetencje kontrolne będą mieć pracownicy szkoły, a jakie jedynie policjanci. Nie wiadomo też jaki charakter miałyby mieć kontrole - czy byłyby to profilaktyczne działania, czy jedynie reakcja na podejrzane sytuacje.

Ataki nożowników w szkołach

W środę, 7 października 19-letni Jakub Z. przeprowadził atak na Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Ranił nożem 9 osób.

Dzień później w miejscowości Leszczydół-Nowiny 15-letni Wiktor wtargnął do swojej byłej szkoły podstawowej i zaatakował nożem trzy osoby - szkolną woźną, dyrektora i nauczycielkę. Pierwsza z kobiet, 37-letni pani Daria nie przeżyła ataku.

Tego samego dnia w Sierpcu zatrzymano 17-latka, który mówił na terenie szkoły, że planuje zrobić komuś krzywdę. Znaleziono u niego dwa noże.

Z kolei w piątek, 9 października doszło do serii incydentów i zatrzymań na terenie całego kraju - dotyczyły głównie uczniów deklarujących np. w sieci chęć przeprowadzenia podobnych ataków z użyciem noży. Od tego czasu funkcjonariusze dokonali łącznie ponad 162 tys. kontroli placówek i zatrzymali 187 osób.

Atak nożownika w szkole w Ostrołęce! Wielu poszkodowanych:

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