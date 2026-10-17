Naukowcy ujawniają prognozę długoterminową. Wiemy, co czeka Polskę zimą!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-17 15:22

Sroga zima i zaspy śnieżne? Wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie zupełnie inaczej. Naukowcy, korzystając z modelu ECMWF, przygotowali już pierwsze prognozy na sezon 2026/2027. Według ich analiz, znaczna część Europy, w tym również Polska, musi przygotować się na mniejsze ilości śniegu. Oznacza to, że tradycyjna, śnieżna zima może nas w dużej mierze ominąć.

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Autor: Mucha Mariusz / Super Express

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Synoptycy z serwisu Severe-Weather.eu już teraz opracowali wstępne modele meteorologiczne na nadchodzący sezon. Z ich ustaleń wynika, że przed nami miesiące z bardzo skąpymi opadami śniegu.

Sytuacja ta ma dotyczyć głównie zachodnich, środkowych i południowych regionów Europy. Według naukowców to właśnie tam pokrywa śnieżna będzie wyraźnie cieńsza niż w poprzednich latach. Najmocniej odczują to mieszkańcy zachodniej Skandynawii, północnych obszarów Wielkiej Brytanii i zachodnich Bałkanów. Obfitsze opady przewiduje się wyłącznie na północno-wschodnich krańcach Europy i w wybranych pasmach górskich.

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Polacy powinni przygotować się na wyraźnie mniejsze opady śniegu w stosunku do średnich z minionych lat. Żaden z zimowych miesięcy nie zapowiada przekroczenia standardowych norm.

Potwierdza to uznany wśród synoptyków europejski model ECMWF. Może to oznaczać, że ulepienie bałwana czy jazda na sankach będą w tym roku rzadkością.

Warto jednak podkreślić, że brak obfitych opadów w przekroju całej zimy nie oznacza, że w ogóle nie zobaczymy śniegu. Synoptycy nie wykluczają paru dni z bardzo niskimi temperaturami i intensywnymi zamieciami.

Należy mieć na uwadze, że obecne wyliczenia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przedstawiają one ogólny trend, a nie precyzyjną prognozę na konkretny dzień. W miarę zbliżania się zimy, modele będą aktualizowane i uszczegóławiane.

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