Naukowcy ujawniają prognozę długoterminową. Wiemy, co czeka Polskę zimą!

Zima 2026/2027 bez śniegu? Analizy naukowców zaskakują

Synoptycy z serwisu Severe-Weather.eu już teraz opracowali wstępne modele meteorologiczne na nadchodzący sezon. Z ich ustaleń wynika, że przed nami miesiące z bardzo skąpymi opadami śniegu.

Sytuacja ta ma dotyczyć głównie zachodnich, środkowych i południowych regionów Europy. Według naukowców to właśnie tam pokrywa śnieżna będzie wyraźnie cieńsza niż w poprzednich latach. Najmocniej odczują to mieszkańcy zachodniej Skandynawii, północnych obszarów Wielkiej Brytanii i zachodnich Bałkanów. Obfitsze opady przewiduje się wyłącznie na północno-wschodnich krańcach Europy i w wybranych pasmach górskich.

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Polacy powinni przygotować się na wyraźnie mniejsze opady śniegu w stosunku do średnich z minionych lat. Żaden z zimowych miesięcy nie zapowiada przekroczenia standardowych norm.

Potwierdza to uznany wśród synoptyków europejski model ECMWF. Może to oznaczać, że ulepienie bałwana czy jazda na sankach będą w tym roku rzadkością.

Warto jednak podkreślić, że brak obfitych opadów w przekroju całej zimy nie oznacza, że w ogóle nie zobaczymy śniegu. Synoptycy nie wykluczają paru dni z bardzo niskimi temperaturami i intensywnymi zamieciami.

Należy mieć na uwadze, że obecne wyliczenia mają charakter wyłącznie orientacyjny. Przedstawiają one ogólny trend, a nie precyzyjną prognozę na konkretny dzień. W miarę zbliżania się zimy, modele będą aktualizowane i uszczegóławiane.

Das ECMWF sieht nicht gut aus hinsichtlich der Trockenheit in vielen Teilen des Landes. Es könnte Richtung Monatsende auf hohes Geopotential (evtl. sogar Omega) westl/nordwestl. hinauslaufen. Das wäre eher kühl, aber mit unterdurchschnittlichen Regenfällen. Hoffen wir mal, dass nicht schon wieder das nächste Dauerblocking ansteht. /LD— Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 11, 2026