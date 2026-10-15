Różowy Pałac z Wąsem wraca do Warszawy. Zbadaj się za darmo przed PKiN

Trzecia edycja wyjątkowego wydarzenia w Warszawie

Inicjatywa powraca już po raz trzeci. Organizatorka i pomysłodawczyni projektu, miejska radna Agnieszka Wyrwał, wskazuje, że pomysł wziął się z jej własnych zmagań z nowotworem. Jak podkreśla, w procesie leczenia kluczowe są sprawdzona wiedza i poczucie, że chory nie został z problemem sam. Celem akcji jest odczarowanie tematu raka, by można było o nim mówić bez obaw i wstydu. Wspólnymi siłami władz miasta, medyków i partnerów biznesowych stworzono przestrzeń promującą dbanie o zdrowie i regularne badania.

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Idea „Różowego Pałacu z Wąsem” narodziła się trzy lata temu z moich osobistych doświadczeń związanych z chorobą nowotworową. I z przekonania, jak ważne są rzetelna wiedza, rozmowa, wsparcie i świadomość, że nie jesteśmy sami. Chcemy przełamywać tabu związane z chorobami nowotworowymi, rozmawiać o nich otwarcie, bez strachu i wstydu, pokazywać, jak ważna jest profilaktyka i jak wiele można zrobić dla własnego zdrowia

Harmonogram darmowych badań przed Pałacem Kultury

W najbliższą sobotę, 17 października, od godziny 10:00 do 14:00 w Sali Goethego odbędzie się konferencja zatytułowana „Profilaktyka, leczenie i walka z dezinformacją” (wymagana wcześniejsza rejestracja). Z kolei w Sali Marmurowej PKiN przygotowano ogólnodostępną Strefę Edukacji i Profilaktyki, gdzie eksperci odpowiedzą na pytania o terapię, menopauzę, andropauzę oraz internetowe mity zdrowotne.

Przed samym Pałacem Kultury i Nauki w godzinach 10:00-16:00 potrwa piknik medyczny pod szyldem „Kochane zdrowie – zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”. Na miejscu możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań, m.in. cytologii, mammografii, pomiaru cukru i ciśnienia czy EKG. Chętni skorzystają także ze spotkań ze specjalistami od żywienia. Warsztaty kulinarne poprowadzi znany kucharz Jakub Kuroń, a dyskusje poprowadzi Mariola Bojarska-Ferenc.

– Badajmy się, nie odkładajmy zdrowia na później. Rozmawiajmy również o dezinformacji, o tym, jak ją rozpoznawać, jak jej nie ulegać i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy. Równie ważne jest wsparcie dla tych, którzy usłyszeli diagnozę. Oprócz leczenia potrzebne są wtedy rozmowa, obecność drugiego człowieka i świadomość, że z chorobą nie zostaje się samemu - mówi Rafał Trzaskowski.

Dokładny plan wszystkich wydarzeń i atrakcji można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora.