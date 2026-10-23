Ruszyła przebudowa popularnego przejścia w centrum Warszawy, trasa między patelnią a Dworcem Centralnym zmieni się nie do poznania

Wygodna nawierzchnia i nowa infrastruktura dla pieszych

Przejście łączące Metro Centrum z Dworcem Centralnym to jedna z najbardziej uczęszczanych tras pieszych w Warszawie. Do tej pory spacer tą arterią utrudniały nierówne płyty chodnikowe, chaotyczna zieleń i nadmiar betonu. Przebudowa ma nadawać temu miejscu wygląd odpowiadający jego kluczowej roli.

Stara nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi płyta kamiennymi, które stylistycznie nawiążą do otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Zmiana ta znacząco ułatwi poruszanie się osobom z walizkami, wózkami dziecięcymi oraz osobie o ograniczonej mobilności. Zaplanowano także liczne udogodnienia:

Trasa dla rowerzystów: ruch rowerowy zostanie oficjalnie dopuszczony w pasażu Kazimiery Iłłakowiczówny.

ruch rowerowy zostanie oficjalnie dopuszczony w pasażu Kazimiery Iłłakowiczówny. Odtworzenie zegara słonecznego: charakterystyczny element powróci na wysokość Kinoteki w odnowionej formie.

charakterystyczny element powróci na wysokość Kinoteki w odnowionej formie. Nowe oświetlenie: betonowe słupy po stronie stacji PKP Śródmieście zastąpią estetyczne latarnie aluminiowe.

betonowe słupy po stronie stacji PKP Śródmieście zastąpią estetyczne latarnie aluminiowe. Miejsca do odpoczynku: wzdłuż alei staną nowe ławki oraz pergole obsadzone pnączami, które zapewnią cień w cieplejsze dni.

Zielona rewolucja w centrum stolicy

Kluczowym elementem inwestycji nadzorowanej przez Zarząd Dróg Miejskich jest wprowadzenie dużej ilości nowej roślinności. Projekt nawiązuje do pierwotnych koncepcji architektonicznych z lat 50. XX wieku. W ramach prac zaplanowano rozbetonowanie około 800 metrów kwadratowych terenu.

W miejscu dawnego betonu powstaną nowe rabaty o łącznej powierzchni blisko 9 tysięcy metrów kwadratowych. Posadzone zostaną krzewy, takie jak derenie, śnieguliczki i róże, a także różnorodne byliny i trawy ozdoby, w tym szałwie, ostnice oraz krwawniki. Całość dopełnią nowe drzewa oraz formy wielopienne, umieszczone w miejscach, w których pozwala na to podziemna konstrukcja stropu linii średnicowej.

Kolejny etap projektu Nowe Centrum Warszawy

Nowo powstająca Aleja Centralna połączy pasaże noszące imiona wybitnych poetek: Wisławy Szymborskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Zuzanny Ginczanki. Prace obejmą również poprzeczne alejek w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, patronowane przez Halinę Poświatowską, Annę Świrszczyńską, Izabelę Morską i Irenę Krzywicką.

Inwestycja stanowi kolejny element spójnej transformacji w ramach programu Nowe Centrum Warszawy. Celem projektu jest zmiana śródmiejskich ulic i placów w estetyczne, zielone i przyjazne przestrzenie. Po zakończeniu prac przy Alei Centralnej oraz niedawnej modernizacji obszaru ulic Złotej, Zgoda, Jasnej i Sienkiewicza, kolejnym krokiem stołecznych drogowców będzie przebudowa ulicy Kruczej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe