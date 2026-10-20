Spór wokół interwencji Horny-Cieślak na Białołęce. Zawiódł cały system ochrony

W połowie sierpnia Monika Horna-Cieślak natknęła się na ulicach warszawskiej Białołęki na kobietę idącą z dwójką pociech. Z relacji przedstawionej przez urzędniczkę wynika, że matka używała wulgaryzmów i szarpała małego chłopca. Rzeczniczka Praw Dziecka postanowiła zainterweniować, co natychmiast przerodziło się w słowną potyczkę z agresywną reakcją kobiety. Druga strona sporu opisała to zdarzenie zupełnie inaczej. Matka tłumaczyła, że ratowała synka przed wpadnięciem pod autobus i w przypływie ogromnego strachu gwałtownie pociągnęła go za ramię, podnosząc przy tym głos.

Urzędniczka zawiadomiła służby mundurowe, a w międzyczasie podążała za matką i dziećmi, uwieczniając wszystko telefonem. Dziennikarze Wirtualnej Polski zauważają, że rzekome przekleństwa kierowane w stronę malucha nie znalazły się na żadnym nagraniu, przez co jedynym dowodem pozostają zapewnienia Moniki Horny-Cieślak. Funkcjonariusze policji po wejściu do mieszkania nie dostrzegli żadnego niebezpieczeństwa, a identyczne wnioski wyciągnął kurator sądowy podczas wizyty zaplanowanej na następny dzień. To jednak nie zakończyło sprawy.

Dzień później, w wolną od pracy sobotę 15 sierpnia, w Komendzie Stołecznej Policji odbyła się narada z udziałem rzeczniczki oraz policyjnej kadry dowódczej. Efektem tych rozmów był błyskawiczny nakaz eksmisji z mieszkania wydany wobec matki oraz jej partnera, a także zakaz jakichkolwiek kontaktów z małoletnimi. Rodzina została w ten sposób rozbita zaledwie w kilka godzin. Służby nie zdołały znaleźć odpowiednich bliskich do opieki, dlatego trzyletnia dziewczynka i czteroletni chłopiec zostali zabrani przez mundurowych na badania medyczne, by o pierwszej w nocy trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ pochylił się nad losem dzieci już 17 sierpnia, nakazując ich bezzwłoczny powrót pod opiekę rodziców. W uzasadnieniu swojej decyzji sędzia nie zostawił suchej nitki na działaniach aparatu państwowego, oceniając je jako przejaw przemocy instytucjonalnej. Zwrócono uwagę na dobry stan zdrowia i higieny dzieci oraz całkowitą trzeźwość dorosłych. Policyjny pies tropiący nie znalazł w lokalu żadnych substancji odurzających, lodówka była pełna jedzenia, a argument służb o dwóch butelkach piwa uznano za całkowicie bezzasadny.

Gdy we wrześniu portal Kanał Zero ujawnił kulisy interwencji, opinią publiczną wstrząsnęło oburzenie. Wielu polityków wzywało do natychmiastowego odwołania rzeczniczki, sugerując, że wykorzystała ona wpływy do osobistej zemsty. Monika Horna-Cieślak niezmiennie twierdziła, że jej misją była wyłącznie ochrona krzywdzonych maluchów. Michał Janczura z Wirtualnej Polski dotarł do dokumentów rzucających nowe światło na tę historię. Okazało się, że organy ścigania i pomoc społeczna monitorowały sytuację rodziny od przeszło dwóch lat z powodu licznych nieprawidłowości.

Dwie Niebieskie Karty, awantury domowe i insekty w mieszkaniu

Początki problemów sięgają 2024 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza poważnie zaniepokoił się kompetencjami wychowawczymi matki. Podjęto decyzję o ograniczeniu jej praw do opieki oraz przydzieleniu stałego nadzoru kuratora. Wiosną 2025 roku bielański zespół interdyscyplinarny wszczął oficjalną procedurę Niebieskiej Karty i zaalarmował mundurowych o potencjalnym niebezpieczeństwie. W dokumentacji jednoznacznie wskazano matkę jako główną podejrzaną o stosowanie przemocy wobec własnych dzieci.

To kluczowy dowód, który zaprzecza wersji kobiety przedstawionej w wywiadzie dla Kanału Zero, gdzie winą za założenie Niebieskiej Karty obarczała wyłącznie trudną sytuację lokalową. Dokumentacja Wirtualnej Polski potwierdza, że śledczy brali pod uwagę fizyczną agresję. Prawdą jest natomiast dramatyczny stan mieszkania babci, w którym przebywały maluchy. Po ścianach i meblach chodziły prusaki, karaluchy oraz pluskwy. Matka otrzymała propozycję przeniesienia się do specjalnego ośrodka dla ofiar, ale kategorycznie ją odrzuciła.

Zaledwie parę miesięcy później na policję wpłynęło kolejne zgłoszenie, tym razem dotyczące partnera kobiety, który wszczął potężną awanturę w obecności małoletnich. Mężczyzna uciekł z mieszkania chwilę przed pojawieniem się policyjnego radiowozu. Incydent ten skutkował założeniem drugiej Niebieskiej Karty, wymierzonej w agresywnego partnera. Para wielokrotnie zrywała relację i wracała do siebie, co według kuratorów rodziło ciągłe konflikty. Funkcję jedynego stabilizatora pełniła babcia, mimo katastrofalnego stanu higienicznego jej lokalu.

Z dziennikarskiego śledztwa WP wynika dodatkowo, że partner bywał wulgarny i agresywny nawet w stosunku do kuratora sądowego. Mimo zapewnień o czystej kartotece, mężczyzna był w przeszłości skazany za przestępstwo rozboju oraz zatrzymany za posiadanie narkotyków. W trakcie sierpniowej rewizji mieszkania zabezpieczono szklaną lufkę, jednak nie odnaleziono w niej żadnych nielegalnych substancji. Badania toksykologiczne przeprowadzone na obojgu opiekunach dały w pełni negatywny rezultat.

W aktach sprawy odnotowano również zastrzeżenia co do rozwoju najmłodszych, którzy zmagali się z niedowagą i potrzebowali pilnej opieki medycznej. Do momentu interwencji nie zrealizowano co najmniej jednego ze zleconych specjalistycznych badań. Z ustaleń Janczury wynika, że rolę rodziny zastępczej pragnął przejąć brat matki, jednak wymiar sprawiedliwości zablokował tę inicjatywę. Sąd uznał, że mężczyzna dzielił ten sam zapluskwiony lokal, więc przeniesienie do niego dzieci nie poprawiłoby ich losu.

Pojedyncze zarzuty nie dawałyby jednoznacznych podstaw do natychmiastowego odebrania praw rodzicielskich, ponieważ sama procedura Niebieskiej Karty nie jest równoznaczna z udowodnieniem przestępstwa. Jednak zebranie wszystkich tych faktów w całość doskonale tłumaczy, dlaczego losy tej konkretnej rodziny od dawna znajdowały się pod lupą wielu państwowych instytucji.

Sąd Rejonowy alarmował na cztery miesiące przed Rzeczniczką

Rok 2026 przyniósł kolejne, niezwykle alarmujące wydarzenia. W kwietniu sąd rodzinny wysłał do służb mundurowych oficjalne pismo nakazujące drastyczne zwiększenie kontroli nad tym gospodarstwem domowym. W dokumencie wprost pisano o wysoce ryzykownym otoczeniu dla małoletnich i sugerowano przygotowanie się do awaryjnego umieszczenia ich w pieczy zastępczej. Na cztery miesiące przed spotkaniem z Horną-Cieślak wymiar sprawiedliwości brał pod uwagę najostrzejsze środki.

Zaraz potem matka z dziećmi zmieniła adres z bielańskiego na białołęcki, co spowodowało przejęcie nadzoru przez zupełnie inne placówki. Wiedza o przeszłości rodziny uległa drastycznemu rozproszeniu w systemie. Jedna ze służbowych notatek wskazuje, że kobieta celowo podała błędny adres. Urzędnicy przez długi czas nie byli w stanie fizycznie namierzyć, gdzie dokładnie przebywają przedszkolaki.

Żoliborski wymiar sprawiedliwości zebrał się 23 lipca, aby ponownie pochylić się nad aktami. Zamiast izolacji, nakazano obowiązkową współpracę z asystentem rodziny oraz uczestnictwo w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie. Dzień później pod nowym adresem pojawili się funkcjonariusze policji, którzy przekazali raport lokalnym służbom. 7 sierpnia komisariat z Białołęki wysłał pismo do wydziału ds. nieletnich, ostrzegając o przemocy domowej i prosząc o pilną lustrację sytuacji mieszkaniowej.

W tamtym okresie na sytuację z Białołęki patrzyły już dwa niezależne sądy, różni kuratorzy, kilka wydziałów policji oraz rozmaite zespoły interdyscyplinarne. Każdy z tych organów dysponował jedynie ułamkiem wiedzy, a kluczowe informacje nie trafiały tam, gdzie powinny.

„— Nikt tego nie ogarnia w jedną całość. Wystarczyło przejechać na drugą stronę Wisły — mówi Michał Janczura z Wirtualnej Polski.”

Zaniedbania bielańskiej policji na naradzie z Rzeczniczką Praw Dziecka

Punktem zwrotnym była narada z 15 sierpnia, która z inicjatywy Rzeczniczki Praw Dziecka odbyła się w Komendzie Stołecznej. Na spotkanie zjechali się zastępcy komendanta, szefostwo jednostek i przedstawiciele urzędów społecznych, a telefonicznie łączono się z kuratorami. Horna-Cieślak przyniosła ze sobą kompletną teczkę zawierającą Niebieskie Karty, informacje o wyrokach partnera matki oraz dowody na to, że dorośli utrudniają pracę państwowym urzędnikom. To właśnie na tym zebraniu na jaw wyszły ogromne błędy i luki w działaniach bielańskiej policji.

Z akt policji zniknęły kluczowe potwierdzenia obecności dzielnicowego na posiedzeniach zespołu ds. przemocy domowej. Brakowało również niezbędnych protokołów oraz śladów komunikacji z innymi organami ścigania, w tym adnotacji o przeprowadzce na nowy adres. Co gorsza, w formularzu ze styczniowej wizyty z 2026 roku nie zaznaczono kluczowego pola określającego najwyższe ryzyko, jakim jest obecność dzieci w wieku od zera do sześciu lat. Po ujawnieniu tych faktów w policji natychmiast rozpoczęto wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne.

Funkcjonariusze błyskawicznie przeanalizowali poziom niebezpieczeństwa, a wyznaczona policjantka zadecydowała o zakazach skutkujących odesłaniem maluchów do domu opieki. Dokument, który posłużył jako bezpośrednia podstawa tej decyzji, jest obecnie nieuchwytny dla dziennikarzy. Do 15 sierpnia żadna ze służb kontrolujących to środowisko nie wnioskowała o tak brutalne przerwanie więzi rodzinnych.

Cała machina ruszyła w świąteczny, przedłużony weekend, kiedy standardowe instytucje pomocowe nie funkcjonowały w pełni. Według raportu WP wyznaczona do sprawy pracownica socjalna wielokrotnie, lecz bez efektu, dzwoniła do swojej dyrekcji. Jedynie formacje policyjne dysponowały prawem i możliwością natychmiastowego zamknięcia rodziców poza domem.

„— Najtwardsze narzędzia działają o każdej porze, a miękkie, pomocowe, tylko w godzinach pracy — zauważa Janczura.”

Sąd kategorycznie stwierdził, że interwencja na Białołęce była absolutnie nieadekwatna do poziomu zagrożenia. Jednak akta zebrane przez redakcję WP dowodzą, że obraz tej patologicznej sytuacji znacznie wykracza poza proste czarno-białe podziały z pierwszych dni afery. Prawda o losach tych dzieci ukryta była w zaniedbaniach systemowych.

„— Jedni mogli niedowozić latami, inni przesadzili w tej jednej chwili — podsumowuje dziennikarz.”

Śmierć Kamilka z Częstochowy dowodem na luki w systemie

Przypadek z Warszawy budzi mroczne skojarzenia ze wstrząsającą śmiercią ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, zamordowanego przez ojczyma w 2023 roku. Chłopiec również otoczony był siatką państwowych strażników, którzy nie potrafili ochronić go przed tragedią. W raporcie Ministerstwa Sprawiedliwości z lutego 2025 r. wypunktowano dokładnie te same błędy administracyjne: fatalną komunikację na linii kurator-sąd oraz opóźnienia w przekazywaniu teczek po zmianie adresu zamieszkania. Niewydolność informacyjna to wspólny mianownik obu tych spraw, choć stopień zagrożenia życia diametralnie się różnił.

Po tragedii w Częstochowie pytano, dlaczego państwo zamknęło oczy. Afera wokół Horny-Cieślak zadaje pytanie odwrotne: jakie skutki niesie decyzja podjęta w chaosie, przez odcięte od pełnej wiedzy urzędy? Nawet osobiste zaangażowanie najwyższego organu stojącego na straży praw dziecka nie zapobiegło potężnym lukom operacyjnym. Jeżeli tak gigantyczne błędy proceduralne miały miejsce przy obecności najważniejszych oficjeli, strach pomyśleć, jak wygląda rzeczywistość w tysiącach spraw pozbawionych medialnego nadzoru.

Ustalenia Wirtualnej Polski uwypuklają pilną potrzebę stworzenia zintegrowanej bazy, dzięki której prokuratura, kuratorzy oraz pomoc społeczna zaczną mówić jednym głosem. Bez tej reformy polskie społeczeństwo skazane jest na dwa koszmarne finały. Pierwszy z nich to przymknięcie oka na cierpienie i realne ryzyko śmierci małoletniego pozostawionego w domowym piekle. Drugi to pochopna, nieuzasadniona izolacja, generująca u bezbronnego człowieka traumę na całe życie. W każdej z tych sytuacji ostateczną cenę za niekompetencję dorosłych płacą dzieci.