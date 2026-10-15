Tajemnicza śmierć 45-latka w zamkniętym mieszkaniu. Nieoficjalnie: To ojciec szkolnego nożownika

Ciało 45-latka znaleziono 15 października 2026 r. w mieszkaniu w Ostrołęce.

Według wstępnych ustaleń prokuratury nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Portal Moja Ostrołęka podawał, że zmarły był ojcem 19-latka podejrzanego o atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4.

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Sąsiad zaniepokoił się nieobecnością 45-latka

Do tragicznego odkrycia doszło 15 października w jednym z mieszkań w Ostrołęce. Krzysztof Z. nie był widziany od kilku dni, dlatego jego sąsiad powiadomił służby.

Na miejsce wezwano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję. Drzwi do mieszkania pozostawały zamknięte, a nikt nie odpowiadał na pukanie ani wezwania. Strażacy weszli więc do środka przez okno. W mieszkaniu znaleźli zwłoki 45-latka.

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Prokuratura przekazała wstępne ustalenia

Jak poinformowała se.pl prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, wstępne ustalenia wskazują na śmierć samobójczą przez powieszenie. Na tym etapie nie stwierdzono udziału osób trzecich. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny.

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Czy zmarły był ojcem podejrzanego o atak w szkole?

Krzysztof Z. pojawił się wcześniej w doniesieniach medialnych po ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Portal Moja Ostrołęka informował, że był ojcem 19-letniego Jakuba Z., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa wielu osób.

Według wcześniejszych doniesień nastolatek zaatakował w szkole i ranił dziewięć osób. Lokalny portal podawał również, że jego ojciec niedawno opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę m.in. za znęcanie się nad rodziną. Prokuratura w przekazanym komunikacie nie potwierdziła rodzinnego powiązania 45-latka z podejrzanym o atak.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym?

Osoby dorosłe przeżywające kryzys psychiczny mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia pod numerem 800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.