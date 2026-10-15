Zadał wójt ciosy nożem w urzędzie gminy. Zaskakująca decyzja prokuratury

Pod koniec kwietnia 42-letni napastnik rzucił się z nożem na wójt Beatę Jerzman w budynku urzędu w Starej Kornicy.

Z ustaleń specjalistów wynika, że w momencie napaści mężczyzna był całkowicie niepoczytalny.

Śledczy domagają się zamknięcia postępowania oraz skierowania sprawcy na zamknięte leczenie odwykowe.

Dramat w urzędzie gminy Stara Kornica. Beata Jerzman ciężko ranna

Do tragicznych scen doszło 29 kwietnia na terenie mazowieckiej Starej Kornicy. To właśnie tam 42-letni mieszkaniec okolicy zadał wójt Beacie Jerzman serię ciosów nożem. Ostrze ugodziło samorządowczynię w szyję oraz brzuch, a na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta natychmiast trafiła na stół operacyjny, gdzie przeszła pilny zabieg chirurgiczny.

Szybko wyszło na jaw, że agresorem był pracownik miejscowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Po zatrzymaniu przez mundurowych śledczy postawili mu zarzuty usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza publicznego. Z uwagi na powagę sytuacji 42-latek trafił do aresztu tymczasowego, a za popełnione czyny groziło mu nawet dożywotnie więzienie.

Diagnoza nożownika. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zabiera głos

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Bartłomiej Świderski, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, specjaliści wydali jednoznaczną opinię o sprawcy. Z ich diagnozy wynika, że podczas ataku 42-latek zmagał się z ostrymi zaburzeniami psychotycznymi, które objawiały się silnymi urojeniami. Przedstawiciele prokuratury zaznaczają, że mężczyzna cierpi na chorobę psychiczną oraz uzależnienie, co bezpośrednio wpłynęło na jego tragiczne w skutkach zachowanie.

– Biegli zgodnie stwierdzili, że w dniu zarzucanego 42-latkowi czynu miał on ostre zaburzenia psychotyczne z przewagą urojeń.

Koniec śledztwa w sprawie nożownika ze Starej Kornicy?

W ubiegłą środę prokuratorzy oficjalnie wystąpili do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania. Głównym powodem takiej decyzji jest fakt, że z uwagi na udokumentowaną niepoczytalność sprawca nie może odpowiadać karnie na standardowych, ogólnych zasadach.

Brak klasycznego wyroku nie oznacza jednak pełnej wolności dla 42-latka. Prokuratura, opierając się na zaleceniach biegłych, domaga się zastosowania wobec niego specjalnego środka zabezpieczającego. Śledczy chcą, aby agresor został skierowany na stacjonarną i długoterminową terapię leczenia uzależnień. Ostateczny werdykt w tej bulwersującej sprawie wyda wkrótce sąd.