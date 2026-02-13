Zatrzymanie na Woli. Mężczyzna poszukiwany za alimenty

Kryminalni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli przeprowadzili skuteczne działania, których celem było ujęcie 44-latka ściganego listem gończym. Dokument został wydany przez Prokuraturę Rejonową w Mińsku Mazowieckim w związku z przestępstwem niealimentacji. Na podstawie zebranych informacji policjanci ustalili dokładny adres na terenie Woli, pod którym mógł przebywać poszukiwany. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi, otworzyła im kobieta, która stanowczo zaprzeczyła, jakoby 44-latek był w środku, próbując w ten sposób zmylić mundurowych.

Nietypowa kryjówka zdemaskowana przez psa

Podczas gdy kobieta rozmawiała z policjantami, poszukiwany mężczyzna podjął błyskawiczną decyzję o schowaniu się w najmniej oczywistym jego zdaniem miejscu. Wsunął się pod łóżko, licząc, że w ten sposób pozostanie niezauważony i uniknie aresztowania. Doświadczeni policjanci z zespołu poszukiwań nie dali się jednak zwieść i przystąpili do przeszukania lokalu. Ich uwagę niemal natychmiast przykuł widok w jednym z pokoi, gdzie spod rozłożonego łóżka wystawały ludzkie stopy. Dodatkową wskazówką okazał się pies, który z zaciekawieniem wpatrywał się w miejsce ukrycia mężczyzny.

Finał poszukiwań w Warszawie. 44-latek trafił do aresztu

Pomysłowa kryjówka okazała się całkowicie nieskuteczna, a próba uniknięcia odpowiedzialności zakończyła się fiaskiem. Funkcjonariusze bez problemu wydostali zaskoczonego 44-latka spod łóżka i dokonali jego zatrzymania. Mężczyzna został przewieziony do wolskiej jednostki policji, skąd następnie trafił prosto do aresztu śledczego. Tam poczeka na dalsze decyzje prokuratury i sądu w swojej sprawie, gdzie będzie odpowiadał za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Źródło: Policja.pl