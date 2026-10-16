Złota polska jesień w ten weekend! Ciepło i słonecznie wszędzie, tylko nie tam!

Prognoza IMGW na weekend 17 i 18 października. Złota polska jesień i deszcz na zachodzie

Złota polska jesień jeszcze się nie kończy! Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że weekend 17–18 października będzie w większości kraju dość pogodny. Nie zabraknie słońca, a temperatura miejscami wzrośnie do 17 stopni Celsjusza. Niestety, w niektórych regionach plany na weekend może pokrzyżować deszcz.

Pogoda na sobotę, 17 października. Na zachodzie przydadzą się parasole

W sobotę najgorsza pogoda zapowiada się na zachodnich krańcach Polski. Nad ten obszar dotrze front atmosferyczny, który przyniesie więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Popadać może przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim i w innych częściach wybrzeża. Po południu słaby deszcz możliwy będzie także na zachodzie Dolnego Śląska.

W Szczecinie termometry pokażą około 13 stopni, w Koszalinie 14, a w Gdańsku 13 stopni. Nieco cieplej będzie w Zielonej Górze, gdzie temperatura wzrośnie do 17 stopni. W Poznaniu synoptycy przewidują 15 stopni, a we Wrocławiu 16.

Lepszej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy centralnej i wschodniej Polski. W tych regionach pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. W Warszawie będzie około 12 stopni, w Łodzi 14, a w Lublinie 11 stopni.

Pogoda na niedzielę, 18 października. Więcej słońca, ale rano gęste mgły

Niedziela w wielu regionach zapowiada się spokojnie i pogodnie. Szczególnie na południowym zachodzie kraju nie zabraknie słońca. Więcej chmur utrzyma się na północy oraz wschodzie Polski, gdzie miejscami może pojawić się słaby deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 12 do 15 stopni Celsjusza. W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu będzie około 14 stopni. Podobnej temperatury można spodziewać się w Krakowie, natomiast w Szczecinie będzie 15 stopni.

Uwaga jednak na poranne mgły! Miejscami widoczność może spaść nawet do 200 metrów. Nad morzem da się we znaki silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 60 km/h.

IMGW przypomina również o chłodnych nocach, podczas których lokalnie mogą wystąpić przymrozki. Mimo tych niedogodności w dużej części kraju weekend będzie sprzyjał spacerom i korzystaniu z uroków złotej polskiej jesieni.

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