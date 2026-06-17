Znany działacz sportowy oskarżony o gwałcenie dzieci! Tomaszowi M. grozi dożywocie

Tomasz M. odpowie za gwałcenie dzieci!

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy już niejednokrotnie. 39-letni Tomasz M. działał w sporcie przez dobrych 20 lat. Przed zatrzymaniem pełnił funkcję członka Zarządu Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W okolicy był swego rodzaju lokalną gwiazdą i znanym działaczem. Aktywnie wspierał zbiórki dla potrzebujących dzieci, pozostawał w wieloletnim związku małżeńskim. Nikt nie spodziewał się, że tak szanowany człowiek usłyszy zarzuty wykorzystywania seksualnego małoletnich! A jednak!

„Oskarżyliśmy Tomasza M. o szereg przestępstw przeciwko wolności seksualnej dwóch małoletnich poniżej 15 roku życia, m. in. zgwałcenie, wykorzystanie stosunku zależności w celu dopuszczenia się wobec nich innych czynności seksualnych i wykonanie innych czynności seksualnych oraz prezentowanie małoletnim treści pornograficznych” - przekazała prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna miał dopuszczać się tych obrzydliwych czynów w Ostrołęce i Warszawie od lipca 2022r. do sierpnia 2025r.

Tomasz M. stanie przed sądem

Jak poinformowała prok. Łukasiewicz, śledztwo w sprawie Tomasza M. dobiegło już końca i 12 czerwca 2026 r. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce trafił akt oskarżenia.

Podczas przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce mężczyzna nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Od zatrzymania 30 grudnia 2025r. jest tymczasowo aresztowany.

Za zarzucane Tomaszowi M. czyny kodeks karny przewiduje wyrok od 5 do 30 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie.