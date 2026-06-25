14-latka z Warszawy zgotowała rówieśniczce piekło. Decyzja sądu mogła być tylko jedna

14-latka z Warszawy trafiła do ośrodka wychowawczego

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 14-latkę podejrzewaną o znęcanie się psychiczne nad swoją szkolną koleżanką. Na mocy decyzji Sądu Rodzinnego i Nieletnich dziewczyna została skierowana do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

- Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii prowadzili postępowanie w sprawie stosowania przemocy 14-latki wobec swojej koleżanki ze szkoły. Nieletnia zachowywała się w sposób niedopuszczalny wobec swojej rówieśniczki. W ostatnim czasie poniżała, ośmieszała oraz dopuściła się stosowania gróźb wobec 14-latki – informuje sierż. Klaudia Śliwka z warszawskiej komendy.

Zarzuty dla nastolatki i policyjny apel do rodziców

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie nastolatki i przedstawienie jej zarzutów dotyczących kierowania gróźb oraz uporczywego nękania (art. 190 § 1 i art. 190a Kodeksu karnego).

Funkcjonariusze przypominają, że ogromną rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywają rodzice i opiekunowie. Zachęcają do rozmów z dziećmi o szacunku wobec innych, odpowiedzialności za własne zachowanie oraz skutkach prawnych agresji.

- Z tego miejsca apelujemy do rodziców i opiekunów o czujność i rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie, szacunku wobec innych oraz konsekwencji prawnych wynikających z agresji i przemocy. Wspólne działania rodziców, szkoły i służb mogą zapobiec tragediom oraz eskalacji przemocy wśród młodzieży. Jeśli widzisz przemoc zareaguj! Wspólne działanie ma znaczenie. Nie ma zgody na przemoc – dodaje sierż. Klaudia Śliwka.

NIE MA MOCNYCH NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ