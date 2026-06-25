14-latka z Warszawy zgotowała rówieśniczce piekło. Decyzja sądu mogła być tylko jedna

D.P
2026-06-25 17:37

Funkcjonariusze przerwali dramat nastolatki, która przez długi czas była ofiarą szkolnej agresji ze strony rówieśniczki. Sprawczyni regularnie dręczyła swoją koleżankę, co ostatecznie doprowadziło do interwencji policji. Decyzją sądu nastolatka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Funkcjonariusze apelują, by nie lekceważyć żadnych oznak przemocy wśród młodzieży.

Obraz bez opisu - materiał na naszym portalu
Autor: mat. policji ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

14-latka z Warszawy trafiła do ośrodka wychowawczego

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali 14-latkę podejrzewaną o znęcanie się psychiczne nad swoją szkolną koleżanką. Na mocy decyzji Sądu Rodzinnego i Nieletnich dziewczyna została skierowana do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Przeczytaj także:
Dwie osoby nie żyją po katastrofie awionetki w Warszawie. Poszkodowanych jest w…

- Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii prowadzili postępowanie w sprawie stosowania przemocy 14-latki wobec swojej koleżanki ze szkoły. Nieletnia zachowywała się w sposób niedopuszczalny wobec swojej rówieśniczki. W ostatnim czasie poniżała, ośmieszała oraz dopuściła się stosowania gróźb wobec 14-latki – informuje sierż. Klaudia Śliwka z warszawskiej komendy.

Zarzuty dla nastolatki i policyjny apel do rodziców

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie nastolatki i przedstawienie jej zarzutów dotyczących kierowania gróźb oraz uporczywego nękania (art. 190 § 1 i art. 190a Kodeksu karnego).

Funkcjonariusze przypominają, że ogromną rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywają rodzice i opiekunowie. Zachęcają do rozmów z dziećmi o szacunku wobec innych, odpowiedzialności za własne zachowanie oraz skutkach prawnych agresji.

- Z tego miejsca apelujemy do rodziców i opiekunów o czujność i rozmowę z dziećmi na temat odpowiedzialności za swoje zachowanie, szacunku wobec innych oraz konsekwencji prawnych wynikających z agresji i przemocy. Wspólne działania rodziców, szkoły i służb mogą zapobiec tragediom oraz eskalacji przemocy wśród młodzieży. Jeśli widzisz przemoc zareaguj! Wspólne działanie ma znaczenie. Nie ma zgody na przemoc – dodaje sierż. Klaudia Śliwka.

NIE MA MOCNYCH NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?