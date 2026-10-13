16-latek w peruce wpadł na gorącym uczynku. Próbował wynająć cudzy apartament

Zatrzymanie 16-latka w peruce na Woli

Funkcjonariusze z Woli oraz policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP zatrzymali osobę, która próbowała nielegalnie zarobić na wynajmie cudzego mieszkania. Szybko wyszło na jaw, że niedoszłym wynajmującym jest zaledwie 16-letni chłopak.

Młody oszust wystawił ofertę na jednym z popularnych portali ogłoszeniowych. Udając prawowitego właściciela apartamentu, zaproponował półroczny najem za łączną kwotę 40 tysięcy złotych. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji w momencie, gdy miało dojść do finalizacji transakcji i podpisania umowy.

Podczas zatrzymania 16-latek był mocno ucharakteryzowany, by nikt go nie rozpoznał. By ukryć swoją tożsamość, założył czarną perukę, czapkę z daszkiem oraz ciemne okulary.

Jakie konsekwencje czekają oszusta w peruce?

Zatrzymany nastolatek początkowo trafił do policyjnej izby dziecka. Śledczy z wydziału do spraw nieletnich skompletowali obszerny materiał dowodowy, potwierdzający próbę wyłudzenia dużej sumy pieniędzy. Akta sprawy wraz ze stosownym wnioskiem trafiły już do sądu rodzinnego. Zapadła tam decyzja o umieszczeniu 16-latka w schronisku dla nieletnich, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

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