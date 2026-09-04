40-letnia Kolumbijka chwyciła za nóż. Ciosy omijały serce partnera

Funkcjonariusze z Wołomina zrekonstruowali przebieg tego tragicznego wieczoru, który para spędzała na wspólnym piciu mocnych trunków. Sielankowa atmosfera błyskawicznie uległa zmianie, gdy zakochani rozpoczęli bardzo emocjonalną wymianę zdań, a zwykła sprzeczka szybko eskalowała do poziomu bardzo poważnego i brutalnego konfliktu fizycznego.

W trakcie narastającej kłótni obywatelka Kolumbii niespodziewanie chwyciła za ostre narzędzie i z impetem rzuciła się na swojego starszego partnera. Śledczy podejrzewają, że napastniczka próbowała wbić ostrze w serce, jednak ostatecznie ciosy wylądowały bardzo blisko tego kluczowego narządu u poszkodowanego pięćdziesięciolatka.

W mieszkaniu błyskawicznie pojawili się ratownicy medyczni oraz umundurowani funkcjonariusze, którzy natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Poszkodowany mężczyzna został pilnie przetransportowany do najbliższej placówki medycznej, gdzie specjaliści opatrzyli jego rany i obecnie oceniają jego stan jako całkowicie stabilny.

Mundurowi obezwładnili wciąż nietrzeźwą czterdziestolatkę i przetransportowali ją bezpośrednio do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Śledczy zgromadzili niezbędny materiał dowodowy, który pozwolił na formalne oskarżenie agresywnej cudzoziemki o próbę pozbawienia życia swojego partnera.

Przedstawiciele prokuratury natychmiast przygotowali odpowiednie dokumenty i zażądali od wymiaru sprawiedliwości pełnej izolacji podejrzanej. Sędzia przychylił się do tego formalnego wniosku, więc kobieta pozostanie w ścisłym zamknięciu przez najbliższe trzy miesiące, oczekując na dalsze kroki organów ścigania.

Polskie prawo traktuje takie czyny z ogromną surowością, dlatego obywatelka Kolumbii znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji przed nadchodzącym procesem. Za próbę morderstwa grozi jej przynajmniej dziesięcioletni pobyt za kratami, a w skrajnym przypadku sąd może nawet zdecydować o całkowitym i dożywotnim więzieniu.