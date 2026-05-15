Historia Polski na Eurowizji: sukcesy i porażki

Polska bierze udział w Konkursie Piosenki Eurowizji od 1994 roku. Nasz debiutancki występ w Dublinie był imponujący, ponieważ Edyta Górniak zajęła drugie miejsce z piosenką "To nie ja!". Niestety, w kolejnych latach naszym reprezentantom brakowało już takich sukcesów i zazwyczaj zajmowali słabsze lokaty na europejskiej scenie.

Słabe wyniki sprawiły, że w latach 2000 i 2002 nie wystawiliśmy swoich kandydatów. Z podobnej przerwy skorzystaliśmy w 2012 i 2013 roku, tłumacząc to jednak oficjalnie organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Zdarzały się też jasne momenty, takie jak 7. miejsce Ich Troje w 2003 roku czy 8. miejsce Michała Szpaka w 2016 roku, jednak polskim artystom nie udało się na dobre podbić Europy. Wszyscy zastanawiają się, czy ten rok przyniesie przełom. Odpowiedź poznamy podczas finału w sobotę, 16 maja.

Co ciekawe, zdecydowanie lepiej radzimy sobie w konkursie Eurowizji Junior, w którym dwukrotnie z rzędu wygraliśmy. W 2018 roku Roksana Węgiel zwyciężyła z piosenką "Anyone I Want to Be", a rok później triumfowała Viki Gabor z hitem "Superhero". Dodatkowo Sara James wywalczyła dla nas 2. miejsce w 2021 roku z utworem "Somebody".

Mazowsze i Warszawa na eurowizyjnej scenie

W ponad trzydziestoletniej historii startów w Eurowizji barw Polski broniło wielu artystów związanych z województwem mazowieckim. Podobnie będzie w tym roku za sprawą Alicji Szemplińskiej. Młoda wokalistka urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie, spędzając tam wczesne lata życia oraz edukując się w tym mieście.

Wcześniej Polskę reprezentowała inna artystka z Mazowsza, a konkretnie z Warszawy – Luna, która wzięła udział w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku. Z polską stolicą związana jest również przez całe życie Anna Maria Jopek, nasza reprezentantka z 1997 roku.

Cleo, która wraz z Donatanem podbiła eurowizyjną scenę w 2014 roku hitem "My Słowianie", urodziła się w Szczecinie, jednak lata dziecięce spędziła na warszawskim Ursynowie.

Kolejnym reprezentantem był Rafał Brzozowski, który wystąpił na Eurowizji w 2012 roku. Piosenkarz urodził się w Warszawie, ale dorastał w Nowym Dworze Mazowieckim. Mazowieckie korzenie posiada również Kasia Kowalska z Sulejówka, która pojechała na konkurs w 1996 roku.

Warto także wspomnieć o Iwanie Komarence, wokaliście zespołu Iwan i Delfin (Eurowizja 2005). Ten urodzony w Rosji piosenkarz zrzekł się ojczystego obywatelstwa w 2009 roku, a rok później przyznano mu polski paszport.

Na liście znalazła się również Edyta Górniak. Piosenkarka przez wiele lat mieszkała w Warszawie, jak i w pobliskim Milanówku.