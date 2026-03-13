Będzie nowy odcinek ekspresówki na Mazowszu. "Jest zielone światło"

Nowy odcinek trasy ekspresowej pod Warszawą - jest decyzja ZRID

S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin coraz bliżej! Jak przekazali przedstawiciele GDDKiA w marcowym komunikacie, roboty budowlane rozpoczną się po przekazaniu placu wykonawcy. Najpierw przeprowadzone zostanie rozpoznanie saperskie terenu, inwentaryzacja oraz wytyczenie geodezyjne, później kontynuowana będzie wycinka drzew i krzewów. Dalej w planie jest wykonanie przewiązek na DK7 i rozpoczęcie prac rozbiórkowych oraz ziemnych.

Realizacją inwestycji zajmie się konsorcjum firm Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy i Yörük Yapi İnşaat. Wartość zadania to ponad 536 mln zł.

- Decyzja ZRID określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda mazowiecki. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości - poinformowali przedstawiciele Dyrekcji.

S7 Czosnów-Kiełpin - jaka będzie nowa trasa?

Jak wspomnieliśmy, w ramach inwestycji odcinek DK7 zostanie rozbudowany do parametrów trasy ekspresowej. Dwujezdniową, dwupasową drogę zastąpi dwujezdniowa ekspresówka z trzema pasami ruchu. Do tego kierowcy będą mogli skorzystać z trzech planowanych węzłów: Sadowa, Czosnów i Palmiry. - Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego - dodała GDDKiA. Roboty powinny zakończyć się wiosną 2028 r.

W tym miejscu warto również przypomnieć, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla odcinka S7 od Kiełpina do Warszawy. Zgodnie z zapowiedzią Dyrekcji, wykonawca inwestycji zostanie wybrany w przetargu już po uzyskaniu decyzji ZRID.

i Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Rusza budowa tunelu w Rembertowie - zobacz zdjęcia:

10

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?