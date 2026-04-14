Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Szybka trasa, tysiące uczestników [MAPA, UTRUDNIENIA]

Amadeusz Calik
2026-04-14 13:15

Trwają zapisy na 34. edycję Biegu Konstytucji 3 Maja – jednego z najważniejszych wydarzeń sportowo-patriotycznych w Polsce. To wyjątkowa okazja, aby połączyć aktywność fizyczną z uczczeniem rocznicy uchwalenia historycznego dokumentu. W poniższym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak się zapisać, oraz szczegóły dotyczące trasy. Organizatorami imprezy są Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i Fundacja Maraton Warszawski.

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 w Warszawie: Jak się zapisać?

Rejestracja uczestników wystartowała 2 kwietnia 2026 roku i jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sieci. Chętnych nie brakuje – swój udział zadeklarowało już cztery tysiące biegaczy! Całkowity limit wynosi 6750 osób, dlatego organizatorzy radzą, aby nie zwlekać z wypełnieniem formularza.

Zgłoszenia przyjmowane są na platformie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl. Koszt podstawowego pakietu startowego rozpoczyna się od 89 złotych.

Polecany artykuł:

Tłum rolkarzy opanuje ulice Warszawy. Całe miasto stanie. Trasa ma 18 kilometrów

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026: Gdzie prowadzi trasa?

Rywalizacja tradycyjnie rozegra się na dystansie 5 kilometrów. Zawodnicy pokonają sprawdzoną, niezwykle dynamiczną i atrakcyjną wizualnie pętlę. To doskonała wiadomość dla doświadczonych biegaczy oraz osób debiutujących w tego typu imprezach.

Zarówno linię startu, jak i metę usytuowano na stołecznym Placu Trzech Krzyży, a trasa wiedzie przez najbardziej rozpoznawalne arterie Warszawy.

Jak dokładnie prezentuje się trasa?

  • Początek zmagań na Placu Trzech Krzyży
  • Bieg Alejami Ujazdowskimi na południe (mijając Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny)
  • Skręt w ulicę Bagatela na wysokości Belwederu
  • Pokonanie Placu Unii Lubelskiej
  • Bieg ulicą Marszałkowską w kierunku Placu Zbawiciela
  • Dalsza droga ulicami: Mokotowską, Kruczą i Piękną
  • Przebiegnięcie przez Plac Konstytucji
  • Powrót na Marszałkowską i w okolice ronda Dmowskiego
  • Ostatnia prosta przez rondo Charles'a de Gaulle'a (obok słynnej palmy)
  • Finisz na Placu Trzech Krzyży

Taki profil trasy doskonale nadaje się do bicia własnych rekordów życiowych, ale też pozwala na rekreacyjny trucht w radosnej atmosferze.

Zachowanie przebiegu pętli z ubiegłorocznej edycji Biegu Konstytucji 3 Maja stanowi ogromny atut dla stałych bywalców. Daje to możliwość bezpośredniego zestawienia swoich czasów i weryfikacji formy wypracowanej w ostatnich miesiącach. Powtarzalność trasy gwarantuje, że jest ona dobrze przetestowana, pozwala na osiąganie dużych prędkości i zapewnia komfort podczas wysiłku. Dla wielu osób to świetna szansa, by sprawdzić swoje możliwości na tle poprzedniego sezonu.

Polecany artykuł:

Masakra na prostej drodze. Z samochodów zostały wraki. Nie żyją dwie młode osoby

Odbiór pakietów startowych. Ważne zasady dla uczestników

Wydawanie numerów startowych zaplanowano na dwa dni: 30 kwietnia oraz 2 maja. Zestawy będą czekać na zawodników w Ośrodku Solec AKTYWNA WARSZAWA, zlokalizowanym przy ulicy Solec 71. Należy pamiętać, aby odebrać swój pakiet z wyprzedzeniem, ponieważ w dniu zawodów biuro obsłuży wyłącznie biegaczy przyjezdnych, mieszkających poza stolicą.

Start w tej imprezie to nie tylko sprawdzian kondycji, ale też niezwykłe przeżycie. Wytyczona w sercu Warszawy pięciokilometrowa pętla gwarantuje świetne warunki do ścigania, dając zarazem szansę na chłonięcie unikalnego klimatu majówkowego weekendu. Szybki profil sprzyja śrubowaniu wyników, a towarzystwo tysięcy innych pasjonatów sportu dodaje skrzydeł na każdym kilometrze.