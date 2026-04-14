Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie. Szybka trasa, tysiące uczestników [MAPA, UTRUDNIENIA]

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026 w Warszawie: Jak się zapisać?

Rejestracja uczestników wystartowała 2 kwietnia 2026 roku i jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem sieci. Chętnych nie brakuje – swój udział zadeklarowało już cztery tysiące biegaczy! Całkowity limit wynosi 6750 osób, dlatego organizatorzy radzą, aby nie zwlekać z wypełnieniem formularza.

Zgłoszenia przyjmowane są na platformie internetowej https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl. Koszt podstawowego pakietu startowego rozpoczyna się od 89 złotych.

Bieg Konstytucji 3 Maja 2026: Gdzie prowadzi trasa?

Rywalizacja tradycyjnie rozegra się na dystansie 5 kilometrów. Zawodnicy pokonają sprawdzoną, niezwykle dynamiczną i atrakcyjną wizualnie pętlę. To doskonała wiadomość dla doświadczonych biegaczy oraz osób debiutujących w tego typu imprezach.

Zarówno linię startu, jak i metę usytuowano na stołecznym Placu Trzech Krzyży, a trasa wiedzie przez najbardziej rozpoznawalne arterie Warszawy.

Jak dokładnie prezentuje się trasa?

Początek zmagań na Placu Trzech Krzyży

Bieg Alejami Ujazdowskimi na południe (mijając Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny)

Skręt w ulicę Bagatela na wysokości Belwederu

Pokonanie Placu Unii Lubelskiej

Bieg ulicą Marszałkowską w kierunku Placu Zbawiciela

Dalsza droga ulicami: Mokotowską, Kruczą i Piękną

Przebiegnięcie przez Plac Konstytucji

Powrót na Marszałkowską i w okolice ronda Dmowskiego

Ostatnia prosta przez rondo Charles'a de Gaulle'a (obok słynnej palmy)

Finisz na Placu Trzech Krzyży

Taki profil trasy doskonale nadaje się do bicia własnych rekordów życiowych, ale też pozwala na rekreacyjny trucht w radosnej atmosferze.

Zachowanie przebiegu pętli z ubiegłorocznej edycji Biegu Konstytucji 3 Maja stanowi ogromny atut dla stałych bywalców. Daje to możliwość bezpośredniego zestawienia swoich czasów i weryfikacji formy wypracowanej w ostatnich miesiącach. Powtarzalność trasy gwarantuje, że jest ona dobrze przetestowana, pozwala na osiąganie dużych prędkości i zapewnia komfort podczas wysiłku. Dla wielu osób to świetna szansa, by sprawdzić swoje możliwości na tle poprzedniego sezonu.

Odbiór pakietów startowych. Ważne zasady dla uczestników

Wydawanie numerów startowych zaplanowano na dwa dni: 30 kwietnia oraz 2 maja. Zestawy będą czekać na zawodników w Ośrodku Solec AKTYWNA WARSZAWA, zlokalizowanym przy ulicy Solec 71. Należy pamiętać, aby odebrać swój pakiet z wyprzedzeniem, ponieważ w dniu zawodów biuro obsłuży wyłącznie biegaczy przyjezdnych, mieszkających poza stolicą.

Start w tej imprezie to nie tylko sprawdzian kondycji, ale też niezwykłe przeżycie. Wytyczona w sercu Warszawy pięciokilometrowa pętla gwarantuje świetne warunki do ścigania, dając zarazem szansę na chłonięcie unikalnego klimatu majówkowego weekendu. Szybki profil sprzyja śrubowaniu wyników, a towarzystwo tysięcy innych pasjonatów sportu dodaje skrzydeł na każdym kilometrze.