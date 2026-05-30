Dramat na warszawskim Bródnie. Chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze

Mały chłopiec spadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze przy ul. Wysockiego.

Na miejsce wypadku wezwano załogi pogotowia medycznego oraz liczne wozy policyjne.

Matka dziecka w momencie tragedii była trzeźwa, a sprawą zajął się prokurator.

Dramat na 10. piętrze wieżowca w Warszawie

Do tragedii doszło w piątek (29 maja) tuż przed godziną 20 na warszawskim Bródnie. Według wstępnych ustaleń niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania znajdującego się na 10. piętrze bloku przy ulicy Wysockiego. Jak podaje portal Miejski Reporter, dziecko było pod opieką matki. W pewnym momencie kobieta straciła chłopca z oczu. Chwilę później doszło do tragicznego upadku.

Śmierć 2-latka po upadku z balkonu na Bródnie

Pod wskazany adres wezwano służby ratunkowe. Pomocy medycznej udzielały na miejscu dwie załogi pogotowia. Ratownicy od razu rozpoczęli walkę o życie dziecka, jednak podjęta długa reanimacja nie przyniosła rezultatu i maluch zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Prokuratura bada okoliczności dramatu

Policjanci przeprowadzili na miejscu oględziny i zabezpieczyli ślady. Ustalono, że kobieta, pod której opieką znajdowało się dziecko, była trzeźwa. Sprawą zajmuje się prokuratura, która wraz ze śledczymi wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii i ustala, jak doszło do śmierci chłopca - podaje Miejski Reporter.