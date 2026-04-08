Rozbiorą wieżowiec w centrum Warszawy

Los 103-metrowego biurowca położonego w samym centrum Warszawy jest już przesądzony. W marcu wewnątrz budynku Ilmet - bo o nim mowa - ruszyły intensywne prace rozbiórkowe. Miejsce to przez lata było bardzo charakterystycznym punktem na mapie stolicy za sprawą obracającego się loga firmy Mercedes-Benz na szczycie budynku (zdemontowano je w 2021 r.).

- W marcu Ilmet został przekazany wykonawcy rozbiórki w celu dokonania rozbiórki wnętrza. Prace rozbiórkowe będą się odbywały etapami. Jest to zaplanowany i wieloetapowy proces - przekazało nam biuro prasowe Skanska Commercial Development Europe.

To właśnie Skanska od 2016 roku jest właścicielem Ilmetu, czyli budynku od 1997 roku który wieńczy jeden z narożników przy rondzie ONZ na styku Woli i Śródmieścia. Co najmniej od dekady mówi się o potrzebie zburzenia tego, nieprzystającego do współczesnych realiów biurowych, budynku, którego walory architektoniczne także były często poddawane krytyce.

W 2021 Skanska próbowała nawet rozpocząć rozbiórkę Ilmetu, ale na przeszkodzie stanęła... wojna na Ukrainie. To bowiem w biurowcu przy al. Jana Pawła II 15 znalazł swoją siedzibę punkt pobytowy dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Taki stan rzeczy trwał do 2025 roku, gdy uchodźcy wyprowadzili się ostatecznie z Ilmetu i tym samym zniknęła przeszkoda stojąca na drodze do jego wyburzenia.

Co zamiast Ilmetu? Będzie potężny wieżowiec

Na razie nie wiadomo, kiedy Ilmet ostatecznie zniknie z powierzchni ziemi. Rozbiórka ponad 100-metrowego budynku w sercu gęsto zabudowanego tkanki miejskiej z pewnością będzie widowiskowym, ale też bardzo trudnym procesem, jakiego Warszawa w swojej najnowszej historii jeszcze nie widziała. Prace mają być prowadzone metodą demontażu konstrukcji od góry.

- Na ten moment nie chcemy wskazywać konkretnego czasu trwania, ponieważ jest to zależne od wielu czynników - asekuruje się biuro prasowe Skanska, pytane o finał prac.

A co potem? Reprezentacyjna działka przy rondzie ONZ nie będzie długo stała pusta.

Już w grudniu 2025 inwestor uzyskał pozwolenie na budowę nowego, wyższego budynku - będzie to 188-metrowy obiekt o nazwie Warsaw One. Będzie on biurowcem o wysokości 188 m. Firma Skanska na razie nie ujawnia zbyt wielu szczegółów związanych z tą inwestycją. Nie są nawet znane aktualne wizualizacje tego wysokościowca.

Wiadomo jedynie, że jeśli 188-metrowy kolos powstanie to nie tylko znajdzie się w dziesiątce najwyższych budynków stolicy, ale także stworzy wraz z położonym po drugiej stronie alei Jana Pawła, 192-metrowym biurowcem Rondo 1 imponujący krajobraz wokół ronda ONZ.

Biurowiec Ilmet przy rondzie ONZ:

