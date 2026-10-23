Bovska nagrała piosenkę dla uczestniczki Powstania Warszawskiego. To muzyczny prezent dla "Niebieskiej"

Historia przygotowana przez artystkę oraz organizatorów akcji „BohaterON Włącz historię” dla weteranki Powstania Warszawskiego jest absolutnie wyjątkowa, podobnie jak szykowana dla niej urodzinowa niespodzianka.

Utwór wokalistki Bovskiej zatytułowany „Niebieska” został skomponowany bezpośrednio po spotkaniu z Haliną Rogozińską, noszącą taki właśnie pseudonim. Stuletnia kobieta zachwyca swoim niezwykłym optymizmem oraz zdolnością do odnajdywania szczęścia w prozaicznych momentach życia. Jej życiowa dewiza, brzmiąca: „Cieszcie się z drobnych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie”, została uwieczniona na specjalnym muralu, który zdobi budynek jednej ze szkół zlokalizowanych na warszawskiej Ochocie.

„Pani Halina ma w sobie niesamowitą młodzieńczą energię, której mógłby jej pozazdrościć niejeden dwudziestolatek. Ja się od niej uczę nie narzekać i dostrzegać piękno nawet w codziennych rytuałach” – wyznaje Bovska. Babcia piosenkarki również walczyła w Powstaniu Warszawskim, dlatego artystka słuchała opowieści „Niebieskiej” z wielkim sentymentem. Weteranka zdradziła jej zasady nieskomplikowanej gry, przekazanej przez matkę. Kobiety praktykowały tę formę rozrywki nawet w najtrudniejszych chwilach, przebywając w obozie jenieckim po upadku powstania.

- - Chodzi o to, by każdego wieczoru przed snem pomyśleć sobie o czymś dobrym i miłym, co się wydarzyło lub wydarzy. Mogą to być drobne rzeczy. Ja na przykład już wieczorem cieszę się, że rano wypiję pyszną kawkę – mówiła Halina Rogozińska.

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Gra w zadowolenie. Bovska zainspirowana historią weteranki Powstania Warszawskiego

„Po tej opowieści, ja gdy rano patrzę na ekspres do kawy, zawsze myślę ciepło o pani Halince” – relacjonuje Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu BohaterON Włącz historię!

Weteranka z powodzeniem przekazywała zasady swojej gry bliskim i znajomym. Obecnie ta nieskomplikowana i pełna nadziei inicjatywa zyskuje zasięg ogólnopolski. Pomysłem zachwyciła się również wokalistka Bovska. Twórczyni, pod wpływem niezwykłej aury uczestniczki sierpniowego zrywu, skomponowała utwór zatytułowany „Niebieska”.

Szczegóły dotyczące występu Bovskiej podczas premiery utworu „Niebieska” oraz oficjalnego startu „Gry w zadowolenie” można zobaczyć w opublikowanym materiale wideo.

Wyjątkowy prezent na 100. urodziny. Życzenia dla Haliny Rogozińskiej

Halina Rogozińska będzie miała okazję wysłuchać dedykowanej kompozycji „Niebieska” dokładnie 30 października, w dniu swojego wielkiego jubileuszu.

Z kolei do 23 października każdy zainteresowany ma szansę przekazać stulatce swoje życzenia. W stołecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Powstania Warszawskiego na Ochocie, gdzie od minionego roku znajduje się mural z życiowym przesłaniem weteranki: „Cieszcie się z drobnych rzeczy, nie czekajcie na te wielkie”, umieszczono specjalną skrzynkę. Nie służy ona jednak do zbierania standardowych gratulacji.

„Chodzi o to by napisać tam jeden, nawet najmniejszy powód do radości. Własny. Te karteczki będą dla naszej kochanej 100-latki świadectwem tego, że jej zabawa zatacza szerokie kręgi. Wszystkie odpowiedzi stworzą Instalację Zadowolenia i zostaną przekazane solenizantce” – zapowiada Agnieszka Łesiuk-Krajewska.

Rodzina Haliny Rogozińskiej komentuje akcję. 100-latka przeczyta wszystkie wiadomości

„Mama na pewno wszystkie te kartki przeczyta. Zarwie noc, a przeczyta. A jak ktoś zostawi adres, to i odpisze. Tak było kiedyś z kartkami do powstańca, których przychodziło mnóstwo” – zapewniają córka oraz zięć Haliny Rogozińskiej w rozmowie z mediami.

Relację fotograficzną z oficjalnego debiutu piosenki „Niebieska”, uchwyconą okiem naszego reportera, można obejrzeć w załączonej poniżej galerii zdjęć.