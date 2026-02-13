Bożena Dykiel nie żyje. Jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek zasłynęła z wielu warszawskich ról

Bożena Dykiel nie żyje. Warszawa była obecna w jej życiorysie

Bożena Dykiel przyszła na świat 26 sierpnia 1948 roku w Grabowie na Podlasiu. Swoje dojrzałe życie związała jednak przede wszystkim z Warszawą, gdzie ukończyła XLIV Liceum Ogólnokształcące im. A. Dobiszewskiego na Mokotowie, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Jako aktorka szybko zyskała uznanie widzów i krytyków, o czym najlepiej świadczy jej angaż w stołecznym Teatrze Narodowym, w którym występowała łącznie przez 13 lat.

Od początku przykuwała uwagę widowni, tak jak w jednej ze swoich pierwszych ról, którą była Kasia w „Weselu” (1972) Andrzeja Wajdy. Wkrótce potem Dykiel pojawiła się w kolejnej słynnej ekranizacji mistrza - w 1974 roku zagrała w legendarnej "Ziemi obiecanej".

Słynne seriale i... kultowy motocykl

Jeden z ważniejszych wątków w karierze Dykiel nie wiąże się jednak ze szklanym ekranem, ani serialami, ale teatrem. I jest silnie związany z Warszawą. Chodzi o jej pamiętną kreację Goplany w zainscenizowanej przez Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym „Balladynie” (1974). Dykiel wjeżdżała wówczas na scenę na motocyklu marki Honda, przełamując teatralne konwenanse i tradycyjne interpretacje sztuki Słowackiego.

Szersza publiczność poznała ją jednak przede wszystkim za sprawą popularnych seriali PRL-u. Los chciał, że większość z nich była ściśle związana z Warszawą. Mowa o takich produkcjach jak "Dom", gdzie wcielała się w Halinę Jańczak, "Czterdziestolatek" - Walendziakowa i oczywiście "Alternatywy 4" z niezapomnianą rolą Miećki Aniołowej, żony gospodarza domu. Dla kolejnego pokolenia widzów Bożena Dykiel była jednak przede wszystkim Marią Ziębą z telenoweli "Na Wspólnej".

Potrafiła zagrać nawet niewielkie role, tak że zostały zapamiętane na lata. Kreowała w ten sposób postacie w "Dniu świra" (sąsiadka Adasia Miauczyńskiego, która nie sprząta po swoim psie) i "Nic śmiesznego" (dentystka). Przejmująca była również jej rola chłopki w "Przesłuchaniu" Ryszarda Bugajskiego.

W 2025 roku jej postać czasowo zniknęła z "Na Wspólnej", budząc niepokój widzów. Jak dziś wiemy, był to zwiastun poważnych kłopotów zdrowotnych aktorki. W piątek, 13 lutego napłynęła z kolei wiadomość o śmierci uwielbianej aktorki, która zyskała sobie uznanie widzów zarówno w PRL-u jak i III RP.

Bożena Dykiel na zdjęciach sprzed ponad 20 lat. Tak wyglądała w pierwszych odcinkach "Na Wspólnej":

