Alternatywy 4. Tak dziś wygląda blok, w którym nagrywano kultowy serial

Tu kręcili Alternatywy 4. Tak wygląda słynny blok na Ursynowie w 2025 roku

Alternatywy 4 - ten warszawskim adres jest znany w całej Polsce. Jednak nie każdy wie, gdzie naprawdę powstawały zdjęcia do kultowego serialu w reżyserii Stanisława Barei. Otóż miejsce to mieści się rzeczywiście na stołecznej dzielnicy Ursynów (tak jak w serialu), tyle że pod zupełnie innym adresem - Marii Grzegorzewskiej 3.

Sam blok stoi do dziś i choć w mocno niepozorny sposób wtopił się w otaczające go ursynowskie blokowisko, obiekt łatwo poznać dzięki muralowi umieszczonemu na wysokiej ścianie sąsiedniego budynku. Przedstawia on lokatorów serialowego budynku przy ulicy Alternatywy 4.

Również na samym bloku przy ulicy Grzegorzewskiej 3 mieści się tablica wskazująca, że to właśnie tu były serialowe Alternatywy 4, a na murku przy wejściu do klatki znajduje się mały mural nawiązujący do serialu.

Co ciekawe, to niejedyne upamiętnienie kultowej produkcji Barei na Ursynowie. Na bocznej ścianie budynku przy ul. Kazury 10 zobaczyć można mural przedstawiający serialowego gospodarza domu Stanisława Anioła. Również Ursynowskie Centrum Kultury od 2020 roku nosi nazwę „Alternatywy”.

Z kolei od 2005 roku jedna z ulic na ursynowskim Stary Imielin nosi nazwę Alternatywy - jeden z budynków posiada tam numer 4, choć może to wprowadzać w błąd, bo to nie tam powstawał słynny serial.

Od września 2020 roku serial "Alternatywy 4" jest też upamiętniony po drugiej stronie Warszawy. Na stołecznym Targówku, przy ul. Naczelnikowskiej 50 istnieje mural przestawiający jednego z bohaterów serialu Józefa Balcerka.

Alternatywy 4 - kultowy serial Stanisława Barei

Serial "Alternatywy 4" to bez wątpienia jedno z najważniejszych dzieł w historii polskiej telewizji. Komediowa opowieść w reżyserii Stanisława Barei powstawała w latach 1981-1983 i jego produkcja nie należała do najłatwiejszych przede wszystkim z uwagi na stan wojenny, który wprowadzono chwilę po rozpoczęciu zdjęć.

Z kolei po zakończeniu produkcji serial długo nie był dopuszczony do emisji, co można łatwo wytłumaczyć jego fabułą, która była ni mniej, ni więcej, ale ostrą, acz metaforyczną satyrą na Polskę Ludową. Ostatecznie jednak serial zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej jesienią 1986 roku i z miejsca zdobył wielką popularność widzów. Przed telewizorami w chwili emisji pierwszego odcinka serii miało zasiąść według niektórych źródeł nawet do kilkunastu milionów Polaków.

Zresztą popularność tej zaledwie 9-odcinkowej opowieści przetrwała kolejne lata, dowodząc uniwersalności tej historii, która nawet po upadku PRL-u potrafi rozbawić do łez osoby urodzone w zupełnie innej epoce. Dowodzi tego między innymi pierwsze miejsce "Alternatyw" w rankingu polskich seriali na portalu Filmweb.

Duża w tym zasługa wybitnego scenariusza i reżyserii Stanisława Barei (oraz innych scenarzystów współtworzących serial), ale też wspaniałych kreacji aktorskich m.in. Romana Wilhelmiego, Wojciecha Pokory, Janusza Gajosa, Bożeny Dykiel, Witolda Pyrkosza, Zofii Czerwińskiej, Stanisławy Celińskiej, Jerzego Turka, Jerzego Kryszaka, Kazimiera Kaczora i wielu, wielu innych.

Alternatywy 4. Ten blok zagrał w słynnym serialu. Zobacz jak wygląda dziś:

9