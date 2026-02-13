Tam naprawdę znajduje się blok z "Na Wspólnej". To może być niespodzianka

Blok z Na Wspólnej - gdzie się znajduje?

Każdy fan kojarzy ten budynek z migawek pokazywanych w serialu "Na Wspólnej", ale mało kto zadaje sobie pytanie, gdzie znajduje się miejsce, które "gra" dom bohaterów serialu. Czy faktycznie znajdziemy go pod adresem Wspólna w Warszawie? Oto odpowiedź!

Prawda - jak to w świecie planów filmowych i fikcji serialowej - jest dość skomplikowana. A więc od początku: blok znany z serialu "Na Wspólnej" istnieje naprawdę i znajduje się w stolicy. Ma nawet identyczne malowanie jak w początkach serialu, więc bez trudu rozpoznają go wszyscy fani produkcji TVN. Jednak jego adres to nie ulica Wspólna, ale Szlenkierów 1 na warszawskiej Woli.

W serialu pada z kolei adres bloku Wspólna 17 - w rzeczywistości jest nie ma nic wspólnego z serialem. Ulica Wspólna położona jest w ścisłym centrum warszawskiego Śródmieścia, a budynek spod numeru 17 znajduje się na rogu Kruczej i jest kompletnie różny od charakterystycznego bloku.

Gdzie zatem powstają zdjęcia do serialu? Ani w bloku przy Szlenkierów, ani na Wspólnej. Otóż część ujęć do serialu kręcona jest w hali zdjęciowej w podwarszawskim Sękocinie (wnętrza mieszkań itp.), a plenery powstają głównie na ulicach Warszawy. Ekipę filmową możemy więc spotkać w różnych miejscach.

A co z kultowym "Barem u Marii", który w serialu funkcjonuje na dziedzińcu bloku przy Wspólnej? W rzeczywistości również on powstał na planie filmowym w Sękocinie.

Na Wspólnej - fenomen serialu

"Na Wspólnej" to bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich telewizyjnych produkcji w XXI wieku. Telenowela emitowana jest nieprzerwanie od stycznia 2003 roku i ma na koncie już ponad cztery tysiące odcinków (więcej ich - wśród emitowanych, rodzimych seriali - ma tylko Klan!).

Serial wciąż cieszy się dużą oglądalnością i popularnością, a jej szczyt przypadł na 22 listopada 2007 roku, kiedy to jeden z odcinków obejrzało niemal 5 milionów widzów.

Produkcja ma też na koncie dwie Telekamery "Tele Tygodnia”: w 2008 roku za najlepszy serial obyczajowy i w 2013 roku za najlepszy serial codzienny.

W serialu wielokrotnie zmieniała się obsada, ale swoisty filar produkcji stanowili Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz w roli Marii i Włodka Ziębów. Od początku są też w serialu Grażyna Wolszczak, Robert Kudelski, Waldemar Obłoza, Kazimierz Mazur, Joanna Jabłczyńska, Ewa Gawryluk, Jakub Wesołowski czy Renata Dancewicz.

Zobacz galerię zdjęć bloku znanego z Na Wspólnej:

12

Ewa Gawryluk dopiero wzięła ślub, a teraz takie coś! Gwiazda TVN już się nie kryje