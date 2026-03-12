Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. W tym roku ceny zwalają z nóg. Opłaca się gotować?

Wielkanoc coraz bliżej, a wraz z nią odwieczne pytanie: gotować samemu czy zamówić gotowe potrawy? W tym roku temat wraca ze zdwojoną siłą, bo ceny świątecznego cateringu w restauracji U Fukiera, prowadzonej przez Magdę Gessler, ponownie wywołały ogromne emocje. Ile trzeba zapłacić za dania od najpopularniejsze restauratorki w kraju?

Wielkanoc 2026 zbliża się wielkimi krokami

Wielkanoc w Polsce od zawsze kojarzy się z domowym stołem, zapachem świeżo pieczonej babki, jajkami z majonezem i wielkim garnkiem żurku, który przygotowywany jest już dzień wcześniej. W ostatnich latach jednak coraz więcej osób decyduje się na gotowe świąteczne menu z restauracji lub cateringu. To wygodne rozwiązanie dla zapracowanych, ale też sposób na spróbowanie tradycyjnych potraw w bardziej restauracyjnym wydaniu. Jedną z najbardziej znanych ofert tego typu przygotowuje co roku restauracja Magdy Gessler - U Fukiera, która zlokalizowana jest na warszawskim Starym Mieście.

Catering Magdy Gessler na Wielkanoc 2026

Co roku przed świętami w restauracji pojawia się specjalne menu wielkanocne. Można w nim znaleźć klasyczne potrawy, które Polacy doskonale znają ze świątecznych stołów - od jajek faszerowanych, przez sałatki i wędliny, aż po tradycyjne wypieki. To właśnie jednak ceny wzbudzają największe emocje. Dla wielu osób zaskoczeniem jest choćby koszt niektórych podstawowych potraw. Ile więc kosztuje catering wielkanocny Magdy Gessler? O tym dowiecie się z galerii zdjęć poniżej.

Tyle kosztuje menu wielkanonce od Magdy Gessler. Ceny dań z cateringu

U Fukiera Warszawa. Magda Gessler zaskakuje cenami

Ceny potraw w restauracji U Fukiera, prowadzonej przez Magdę Gessler, od lat budzą duże emocje wśród klientów i internautów. Osoby, które chcą zjeść tam obiad czy kolację muszą zabrać ze sobą spory zapas gotówki. Sam żurek to koszt 49 zł, a schabowy chrupiący domowy z zasmażaną kapustą, na całą patelnię to już koszt 86 zł! Takie ceny sprawiają, że restauracja Magdy Gessler w Warszawie często określana jest jako luksusowa.

