Centralna Droga Krzyżowa 2026 w Warszawie. Którędy przejdą tłumy wiernych?

Centralna Droga Krzyżowa 2026 w Warszawie. Gdzie i o której godzinie rozpocznie się nabożeństwo?

Wierni zjawią się na XXX Centralnej Drodze Krzyżowej dokładnie 3 kwietnia, czyli w Wielki Piątek. Uroczystości wystartują o godzinie 20:00 tuż obok kościoła akademickiego św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu 68. Przewodnictwo nad modlitwą obejmie metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas.

Uczestnicy tegorocznego nabożeństwa przejdą przez miasto ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez Plac Piłsudskiego, Królewską i Krakowskim Przedmieściem. Motywem przewodnim rozważań modlitewnych będzie hasło podkreślające, że "wszyscy jesteśmy Cyrenejczykami". Teksty do refleksji na ten wieczór opracował Przemysław Babiarz.

Historia Centralnej Drogi Krzyżowej sięga 1994 roku. Wydarzenie od wielu lat gromadzi więc tłumy katolików, pragnących duchowego przygotowania do nadchodzącej Wielkanocy. Ludzie spotykają się w wielkopiątkowy wieczór, by przejść uliczkami w sąsiedztwie Starego Miasta oraz Traktu Królewskiego. Zazwyczaj modlitwie przewodniczy metropolita warszawski - tak będzie i w tym roku. Warto przypomnieć o wyjątkowych latach 2020 oraz 2021, kiedy organizatorzy musieli zrezygnować z nabożeństwa ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa. Wydarzenie przywrócono do kalendarza warszawskich uroczystości już w 2022 roku.

Diecezjalna Droga Krzyżowa 2026 w diecezji warszawsko-praskiej

Stolica ugości wiernych nie tylko podczas Centralnej Drogi Krzyżowej. W diecezji warszawsko-praskiej zaplanowano wcześniej równie ważne wydarzenie, które odbędzie się w piątek, 27 marca. Mowa o Diecezjalnej Drodze Krzyżowej, gromadzącej wiernych z prawobrzeżnej Warszawy. W modlitwie uczestniczyć będą biskupi Romuald Kamiński, Tomasz Sztajerwald oraz Jacek Grzybowski.

Nabożeństwo odbędzie się na terenie stołecznej dzielnicy Wesoła. Trasa połączy dwie parafie zlokalizowane na osiedlu Stara Miłosna. Władze diecezjalne poinformowały, że modlitwa rozpocznie się krótko po godzinie 18:45, zaraz po zakończeniu wieczornej mszy w parafii św. Hieronima przy ulicy Rumiankowej 2/4. Wierni przejdą stamtąd do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Borkowskiej 1.

