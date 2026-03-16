Chwile grozy w tramwaju w centrum Warszawy. Pasażer wyjął nóż!

Atak z nożem w tramwaju linii 22 w centrum Warszawy

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór, krótko po godzinie 18:00, w samym sercu stolicy. W pojeździe komunikacji miejskiej, poruszającym się wzdłuż Alei Jerozolimskich, wywiązał się ostry spór pomiędzy dwoma pasażerami. Sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod kontroli, a w dłoni jednego z awanturujących się mężczyzn błysnęło ostrze.

O szczegółach policyjnej interwencji poinformował na łamach „Super Expressu” przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji.

− Sytuacja miała mieć miejsce po godzinie 18, w tramwaju linii 22, w Alejach Jerozolimskich. Dokładnie nie znamy przebiegu tego zdarzenia. Kluczowe będą przesłuchania świadków − mówi „Super Expressowi” sierż. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Zdecydowana reakcja pasażerów. Napastnik z nożem zatrzymany

Widząc rosnące zagrożenie, osoby podróżujące komunikacją miejską postanowiły natychmiast działać i unieszkodliwić krewkiego mężczyznę. Jak zaznaczył w rozmowie z „Super Expressem” funkcjonariusz stołecznej policji, ta obywatelska postawa świadków była w tym momencie decydująca.

− Mogę potwierdzić jedynie, że świadkowie obezwładnili mężczyznę, który poruszał się po tramwaju z nożem. Żadna z osób nie doznała obrażeń − dodaje sierż. Śniadała.

Ujęty przez podróżnych sprawca zamieszania to 27-letni obywatel Polski. Został on błyskawicznie przetransportowany do jednostki policji zlokalizowanej przy ulicy Wilczej. Obecnie śledczy intensywnie pracują nad odtworzeniem pełnego obrazu sytuacji oraz zrozumieniem, co skłoniło mężczyznę do tak niebezpiecznego zachowania. Służby nie przekazały jeszcze oficjalnych informacji dotyczących ewentualnej nietrzeźwości 27-latka czy obecności narkotyków w jego organizmie.

Śledztwo na Wilczej. Policja bada incydent w Alejach Jerozolimskich

Chociaż podobne akty agresji w pojazdach stołecznego transportu publicznego należą do rzadkości, niosą ze sobą ryzyko katastrofalnych skutków. Bohaterstwo i przytomność umysłu osób znajdujących się na miejscu zdarzenia bez wątpienia uchroniły innych uczestników podróży przed utratą zdrowia lub życia.

Mundurowi skupiają się teraz na rozmowach z bezpośrednimi obserwatorami zajścia i zabezpieczaniu dostępnych dowodów, aby precyzyjnie zrekonstruować przebieg tego niebezpiecznego incydentu. Nie ulega jednak wątpliwości, że poniedziałkowa podróż mogła mieć niezwykle mroczny finał, gdyby nie stanowcza postawa i błyskawiczna interwencja pozostałych podróżnych, która skutecznie powstrzymała uzbrojonego mężczyznę.