Warszawska aleja wieżowców. Powstają tu dwa nowe drapacze chmur, dwa inne zostaną zburzone

Wielkie zmiany na ulicy w sercu Warszawy

Mało która ulica w Warszawie przechodzi obecnie tak potężną metamorfozę jak Grzybowska łącząca ze sobą Śródmieście i Wolę. Od września 2025 trwają tam intensywne prace związane z wielką przebudową arterii. Jak zapewniają przedstawiciele miasta, po tych zmianach ulica na wolskim odcinku ma być "zielona, wygodna i bezpieczna".

Wizyta na miejscu ukazuje skalę działań ekip budowlanych, która faktycznie robi wrażenie - trwa przebudowa jezdni, budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych. Pojawią się nowe przystanki autobusowe a parkowanie ma zostać uporządkowane. Ogrodnicy posadzą m.in. ponad 100 drzew i 13 tysięcy krzewów. Słowem: totalna rewolucja.

Jakby tego było mało, poważne zmiany dotykają też budynki znajdujące się przy samej ulicy. W zeszłym roku na potrzeby prowadzonej przebudowy zburzono, kultową zdaniem wielu, przedwojenną kamienicę pod adresem Grzybowska 46. Miejsce znane było z charakterystycznej reklamy namalowanej na jednej ze ścian, która przedstawia "Czerwonego Wieprza" oraz z "roli" w filmie "Poszukiwany, poszukiwana" Stanisława Barei (mieszka tu główny bohater słynnego obrazu).

Rosną drapacze chmur na Grzybowskiej

Największe zmiany widać jednak na rogu Grzybowskiej i alei Jana Pawła II - to tu powstaje prawdziwy kolos. Mowa o kompleksie Upper One, który w kwietniu tego roku osiągnął docelową wysokość. Na 131,5-metrowej wieży biurowej oraz pobliskim, 17-piętrowym budynku hotelowym zawisły symboliczne wiechy.

Upper One dołączy do TOP20 najwyższych drapaczy chmur w stolicy, tworząc kompozycję panoramiczną ze stojącym na działce po drugiej stronie alei Jana Pawła, 195-metrowym Q22. Co ciekawe, Upper One wyrósł na miejscu dawnego budynku Atrium International, który stanowił jeden z symboli warszawskiej architektury lat 90.

Poza Upper One obecnie na Grzybowskiej powstaje jeszcze inny nowy wieżowiec - mowa o Liberty Tower. Ten 140-metrowy drapacz chmur ma powstać na działce u zbiegu Grzybowskiej i Żelaznej. Nowy apartamentowiec z pewnością wkomponuje się w modną miejscówkę, która znajduje się tuż obok - mowa o wielofunkcyjnym kompleksie Browary Warszawskie. Na razie prace w tym miejscu są jednak znacznie mniej zaawansowane niż w przypadku Upper One i na efekt końcowy musimy poczekać co najmniej do wiosny 2027.

Wielkie rozbiórki w planach

Grzybowska to jednak nie tylko wielkie budowy, ale też... wielkie rozbiórki. Wkrótce może znikać pochodzący z lat 90., 85-metrowy Pekao Tower. 30 stycznia 2026 r. Echo Investment złożyło wniosek o rozbiórkę tego budynku, a w jego miejsce planuje zbudować nowy biurowiec o podobnych gabarytach. Dotychczasowy obiekt przez lata był główną siedzibą Banku Pekao, ale kilka lat temu opustoszał, po tym jak jego najemca przeniósł się do nowej centrali w kompleksie Forest przy ul. Burakowskiej. Od tej pory Pekao Tower stoi nieużywany.

Podobny los może spotkać inny wieżowiec - PZU Tower przy alei Jana Pawła (na rogu Grzybowskiej, po drugiej stronie Upper One). Tutaj trwają jeszcze rozmowy między miastem a inwestorem dotyczące możliwości rozbiórki 97-metrowego budynku i zastąpienia go znacznie większym kolosem.

