Legia złamała Widzew w ostatniej akcji! Mamy zdjęcia kibiców z Warszawy

Legia Warszawa - Widzew Łódź 1:0 (0:0) (Adamski 90+7')

Legia Warszawa: Hindrich - Piątkowski, Augustyniak, Pankov - Wszołek (42' Reca, 59' Vinagre), Elitim, D. Szymański (77' W. Urbański), Kapustka, Kun (77' Chodyna) - Rajović, Nsame (77' Adamski).

Widzew Łódź: Drągowski - Żyro, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky - Alvarez, Selahi (82' Baena), Kornvig - Isaac (82' Krajewski), Bergier (90+1' Zeqiri), Fornalczyk (78' Bukari).

Sędzia: Wojciech Myć

Legia i Widzew w walce o utrzymanie. Gorąco wokół Rafała Augustyniaka

Sympatycy obu utytułowanych klubów z pewnością nie tak wyobrażali sobie końcówkę obecnego sezonu. Zamiast bić się o czołowe lokaty, podopieczni Marka Papszuna oraz zespół dowodzony przez Aleksandara Vukovicia muszą desperacko bronić się przed spadkiem. Przed pierwszym gwizdkiem łodzianie znajdowali się w strefie oznaczającej degradację, natomiast gospodarze zajmowali zaledwie jedno miejsce nad tzw. kreską. Dodatkowych emocji przed hitowym starciem dostarczyła decyzja Komisji Ligi, która anulowała czerwoną kartkę dla Rafała Augustyniaka. Zawodnik został wyrzucony z boiska w poprzedniej kolejce w Poznaniu, ale ostatecznie mógł pomóc kolegom w starciu z Widzewem. Kulisy tego meczu podgrzały również medialne plotki, sugerujące, że działacze łódzkiego klubu są poważnie zainteresowani sprowadzeniem Kolumbijczyka, Juergena Elitima.

Od pierwszych minut na murawie aktywniejsi byli zawodnicy ze stolicy. Świetnym podaniem popisał się Nsame, uruchamiając Rajovicia, jednak napastnik gospodarzy przegrał pojedynek sam na sam z Drągowskim.

W dalszej fazie pierwszej połowy mecz się wyrównał, a sytuacji podbramkowych praktycznie nie było. Czuło się, że obie drużyny są świadome stawki piątkowego starcia. Najciekawiej było na trybunach, gdzie sektor dopingujący Legii Warszawa zaprezentował bardzo efektowną oprawę. W końcówce pierwszej połowy żadna z drużyn nie chciała zaryzykować i oba zespoły schodziły na przerwę przy rozczarowującym wyniku 0:0.

Po przerwie nie oglądaliśmy drastycznej zmiany. Dość powiedzieć, że po godzinie gry jedynym celnym strzałem była próba Rajovicia z samego początku spotkania. W 59. minucie na boisku pojawił się Ruben Vinagre. Portugalczyk zmienił... Arkariusza Recę, który wcześniej wszedł za kontuzjowanego Pawła Wszołka. Kilka minut później świetną szansę miał Kamil Piątkowski. Stoper Legii główkował po stałym fragmencie gry, ale minimalnie się pomylił.

W 71. minucie Widzew uderzył celnie po raz pierwszy, co było dobitnym podsumowaniem ofensywnych "walorów" przyjezdnych. Strzał Mateusza Żyro wpadł w ręce Hindricha. Goście notowali niezłe minuty, ale brakowało konkretów. W doliczonym czasie gry swoją okazję miał rezerwowy Rafał Adamski, ale jego strzał głową wyłapał Bartłomiej Drągowski. W ostatniej akcji meczu stadion przy ulicy Łazienkowskiej 3 oszalał z radości! Po zamieszaniu w polu karnym Widzewa uderzał Kapustka, a piłkę z najbliższej odległości wpakował do siatki rezerwowy Rafał Adamski! Co ciekawe, przy wyniku 0:0 Legia posłała w "szesnastkę" rywala... bramkarza. Ryzyko się opłaciło.

Nie będziemy nikogo czarować kogokolwiek - to nie był dobry mecz. Jakości piłkarskiej było jak na lekarstwo, spięć pod obiema bramkami również. Ostatecznie to Legia cieszyła się po ostatnim gwizdku Wojciecha Mycia. Stołeczna drużyna jest o wiele bliżej utrzymania. Najgorzej mają kibice, którzy zmarnowali dwie godziny na oglądanie klasyku. Fani próbowali ratować ten "spektakl" atmosferą na trybunach i efektownymi oprawami, co widać na zdjęciach, które prezentujemy w tym materiale.

