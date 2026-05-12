Ciotka szuka Jarosława od blisko dwóch dekad. Śledczy pokazali jego nową twarz

Zaginął Jarosław Kaczmarek. Ciotka szuka go od wielu lat

Sprawa zaginięcia mężczyzny pozostaje nierozwiązana od blisko dwóch dekad, jednak funkcjonariusze nie ustają w poszukiwaniach.

„Ciotka zaginionego w marcu 2008 roku powiadomiła Policję w Rogoźnie o zaginięciu bratanka. Mężczyzna od 2002 roku nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Ostatni raz widziany był w Warszawie w 2002 roku” - przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Autor: KRP V – Bielany, Żoliborz/ Materiały prasowe

Z biegiem czasu sylwetka oraz twarz człowieka ulegają naturalnym przeobrażeniom. Zaginiony Jarosław Kaczmarek z pewnością nie przypomina już mężczyzny, którego rodzina pożegnała na początku lat dwutysięcznych. Aby ułatwić ewentualne rozpoznanie, mundurowi sięgnęli po zaawansowane techniki kryminalistyczne.

„W toku prowadzonych czynności zostało przeprowadzone badanie antroposkopijne, w celu określenia cech identyfikacyjnych i możliwych zmian w wyglądzie” - poinformowała podinsp. Kozłowska.

Tak dziś może wyglądać zaginiony 68-latek

Efekty pracy ekspertów udostępniono na oficjalnej stronie żoliborskiej komendy. Zaktualizowany wizerunek ma pomóc w identyfikacji 68-latka przez osoby postronne. Zgodnie z policyjnym rysopisem, poszukiwany ma około 170 centymetrów wzrostu i waży około 70 kilogramów. Charakteryzuje się krótkimi włosami w kolorze blond oraz owalną twarzą. Nosi okulary korekcyjne.

