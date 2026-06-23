Dramat na warszawskiej Białołęce. Kierowca ciężarówki zasłabł i uderzył w budynek

Wypadek na ulicy Kupieckiej. Ciężarówka uderzyła w obiekt na Białołęce

Z pierwszych informacji zebranych przez pracujące na miejscu służby wynika, że szofer całkowicie przestał kontrolować tor jazdy swojej maszyny. W efekcie rozpędzony samochód staranował infrastrukturę drogową i wbił się w pobliski budynek. Do akcji błyskawicznie wezwano okoliczne patrole oraz jednostki ratunkowe w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

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Straż pożarna w akcji. Ranny kierowca z Białołęki w szpitalu

Przybyli pod wskazany adres strażacy musieli najpierw odpowiednio odgrodzić niebezpieczny obszar, a dopiero potem przystąpili do ewakuacji poszkodowanego mężczyzny z wnętrza zniszczonej szoferki. Rannym od razu zajęli się ratownicy medyczni, którzy podjęli decyzję o szybkim transporcie kierowcy do placówki medycznej. Badania przeprowadzone przez mundurowych wykluczyły obecność alkoholu w organizmie kierującego, który dysponował również pełnymi uprawnieniami do prowadzenia tego typu pojazdów.

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W interwencji brały udział łącznie dwa wozy strażackie, załoga karetki pogotowia oraz patrole mundurowych. Ze względu na prowadzone czynności ratownicze, ruch w okolicach ulicy Kupieckiej był przez pewien czas mocno utrudniony dla innych kierowców.

Teraz szczegółowym odtwarzaniem przebiegu tego groźnego incydentu zajmą się stołeczni funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego.

O sprawie jako pierwszy poinformował profil Miejski Reporter.