Egzotyczny zwierz w podwarszawskim Leoncinie. Jeżozwierz grasował w ogrodzie, a potem wszedł do domu

Egzotyczny jeżozwierz na terenie gminy Leoncin

Przedstawiciele samorządu Leoncina przekazali, że właściciel jednego z domów dostrzegł na swoim podwórku niezwykle rzadkiego intruza. Zwierzę zajęło się spokojnym zjadaniem ogrodowej roślinności, a następnie bez wahania przekroczyło próg otwartego domu i wmaszerowało prosto do środka.

Zaniepokojony gospodarz błyskawicznie wezwał na miejsce wykwalifikowane służby, którym udało się sprawnie i bez szwanku schwytać egzotycznego gryzonia. Osobnik trafił pod opiekę ekspertów, a obecnie trwa weryfikowanie jego pochodzenia oraz poszukiwanie prawowitego właściciela nietypowego uciekiniera.

Ucieczka jeżozwierzy pod Warszawą i w Puszczy Kampinoskiej

W minionych dniach okolice stolicy oraz teren Puszczy Kampinoskiej stały się areną nietypowych doniesień o wędrujących gryzoniach. Przedstawiciele Fundacji Kopytka z Nadzieją alarmowali o dwóch osobnikach przebywających na wolności, z których jednego zaobserwowano na warszawskim Bemowie, a kolejnego w podwarszawskiej wsi Wiersze, natomiast nieco wcześniej innego zwierzaka udało się odłowić w Łomiankach.

Działacze wspomnianej organizacji przypuszczają, że wszystkie te okazy niepostrzeżenie oddaliły się z tej samej prywatnej hodowli. Na ten moment brakuje jednak oficjalnego potwierdzenia, czy świeżo złapany ssak z Leoncina należy do grupy poszukiwanych od dłuższego czasu uciekinierów.

Czym charakteryzuje się jeżozwierz?

Reprezentant rodziny jeżozwierzowatych to sporych rozmiarów ssak prowadzący nocny tryb życia, który w warunkach naturalnych zamieszkuje kontynent afrykański, obszary azjatyckie oraz południe Europy. Wbrew powszechnym wyobrażeniom ten gryzoń nie rzuca swoimi kolcami na odległość, jednak w momentach stresu potrafi je mocno nastroszyć i uderzyć napastnika zadem, a jego niezwykle ostre igły powodują głębokie rany.

Z reguły te egzotyczne stworzenia są bardzo łagodne, a ich codzienna dieta opiera się na spożywaniu różnego rodzaju roślin, owoców oraz korzeni. Obecność takiego okazu w naszej rodzimej faunie jest niemożliwa, więc każde takie spotkanie jednoznacznie świadczy o ucieczce zwierzęcia z domowego wybiegu lub specjalistycznej farmy.

Samorząd Leoncina wydaje pilny apel do mieszkańców

Lokalne władze przypominają, aby w obliczu przypadkowego kontaktu z tym niezwykłym ssakiem zachować jak największą ostrożność i pozostać w bezpiecznej odległości. Zestresowany osobnik może użyć swoich kolców do samoobrony, dlatego absolutnie zabrania się jego dotykania, przepędzania oraz podejmowania samodzielnych prób schwytania.

Urzędnicy zwracają również szczególną uwagę na właścicieli psów, przestrzegając przed celowym szczuciem nietypowego intruza swoimi pupilami. Nierozważny atak domowego czworonoga najprawdopodobniej zakończy się niezwykle bolesnym wbiciem długich igieł w jego pysk.

W sytuacji napotkania takiego gryzonia na jezdni należy niezwłocznie poinformować innych uczestników ruchu drogowego oraz zadzwonić po odpowiednie służby ratunkowe. Dla interweniujących jednostek kluczowe okażą się precyzyjne współrzędne, czas obserwacji, obrany przez zwierzę kierunek ucieczki, a także ewentualna dokumentacja fotograficzna sporządzona z dystansu.

Kolejne egzotyczne ssaki w okolicach Warszawy

Incydent z minionego piątku to zaledwie kontynuacja serii zaskakujących spotkań z tymi afrykańskimi zwierzętami w aglomeracji warszawskiej. Zdenerwowani mieszkańcy przecierają oczy ze zdumienia, podczas gdy organy ścigania starają się zlokalizować źródło ucieczki i dotrzeć do nieodpowiedzialnego hodowcy.

Obecnie trudno przewidzieć, jak rozwinie się ta nietypowa sytuacja na obrzeżach stolicy. Wędrówki jeżozwierzy po kampinoskich lasach i podwarszawskich miejscowościach to bez wątpienia fascynujące zjawisko, które jeszcze długo będzie dostarczać emocji lokalnej społeczności na Mazowszu.

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