Dramat w centrum Warszawy. Kobieta zginęła pod kołami tramwaju

Tragiczny wypadek na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej

Sobotni wieczór (2 maja) przyniósł fatalne wieści ze ścisłego centrum stolicy. W rejonie zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej doszło do wstrząsającego incydentu. Około 50-letnia piesza znalazła się pod kołami tramwaju obsługującego linię numer 4. Ratownicy niezwłocznie ruszyli na ratunek, mobilizując znaczne siły na miejscu zdarzenia.

Służby zadziałały błyskawicznie, angażując straż pożarną, policję oraz ratowników medycznych. Problem polegał na tym, że ofiara utknęła pod gigantycznym ciężarem maszyny. Strażacy musieli posłużyć się specjalistycznym dźwigiem, by unieść wagon i dotrzeć do poszkodowanej. Niestety, mimo pełnego profesjonalizmu ratowników, wyciągnięta kobieta już nie żyła, a załodze pogotowia pozostało jedynie oficjalne stwierdzenie zgonu.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem potrącenia? Tak Nie

„Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 20:50. Kobieta w okolicy 50 lat wpadła pod tramwaj linii 4. Jej życia nie udało się uratować. Sytuacja miała miejsce na przystanku tramwajowym na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej” – przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

Zablokowane centrum Warszawy. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Z powodu śmiertelnego potrącenia na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, kursowanie składów tramwajowych zostało zablokowane w obie strony. Skutkowało to poważnym paraliżem komunikacyjnym w Śródmieściu, dotykającym zarazem podróżnych zbiorkomu, jak i zmotoryzowanych próbujących przejechać przez centrum.

Teren tragedii został szczelnie odgrodzony. Śledczy, działając pod okiem prokuratora, przystąpili do szczegółowych oględzin i zabezpieczania śladów, by w pełni odtworzyć przebieg tych dramatycznych minut.

Nowe ustalenia śledczych po śmierci kobiety w Warszawie

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że zmarła prawdopodobnie zmagała się z kryzysem bezdomności. Pojawiły się też doniesienia, że przed wypadkiem mogła spożywać alkohol. Według świadków kobieta straciła równowagę, stojąc na wysepce, i runęła wprost pod ruszający ze stacji pojazd.