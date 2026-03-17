Dramat w warszawskim tramwaju. 28-latek ruszył z nożem na Ukraińca

Warszawa. Atak nożem w tramwaju w Śródmieściu

Do mrożących krew w żyłach wydarzeń doszło w poniedziałek (16 marca) krótko po godzinie 18:00 w ścisłym centrum stolicy. W tramwaju linii 22, przemieszczającym się Alejami Jerozolimskimi na wysokości przystanku Krucza 05, wybuchła awantura między dwoma podróżującymi. Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy nagle jeden z uczestników sporu wyciągnął niebezpieczne narzędzie. Z pierwszych ustaleń wynika, że 28-letni Polak zamachnął się nożem na drugiego pasażera, którym okazał się 20-letni obywatel Ukrainy.

Osoby jadące tramwajem nie zastanawiały się ani chwili. Świadkowie skutecznie obezwładnili napastnika, dzięki czemu udało się uniknąć tragedii. W tym samym czasie w okolicy znajdował się patrol policji. Mundurowi od razu ruszyli do akcji i zatrzymali agresora.

Zatrzymanie 28-latka przez warszawską policję

"Policjanci zatrzymali 28-latka. Przy nim w tramwaju zabezpieczony został nóż. Po przewiezieniu do komendy 28-latek został przebadany alkomatem. Był trzeźwy. Obecnie przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych"

Jak przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak z komendy w Śródmieściu, funkcjonariusze cały czas pracują nad sprawą. Gromadzone są kolejne dowody, a śledczy rozmawiają z kolejnymi osobami, które widziały całe zajście.

"Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów"

Bohaterska postawa pasażerów tramwaju linii 22

Na wielkie brawa zasługuje zachowanie innych pasażerów, którzy odważnie zareagowali na niebezpieczną sytuację. Nie zwlekali, nie przyglądali się bezczynnie i nie czekali, aż ktoś inny weźmie sprawy w swoje ręce.

"Należy pochwalić reakcje osób podróżujących"

Jak podkreślił mł. asp. Pacyniak, w takich momentach kluczowe jest jednak własne bezpieczeństwo.

"Należy jednak pamiętać przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, jak podejmuje się tego typu działania i decyzje o podjęciu działań. Niemniej jednak te szybkie działania współpasażerów i błyskawiczna reakcja policjantów zakończyły się szczęśliwie. Nikt nie odniósł obrażeń"

11