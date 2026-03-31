Duży remont blisko centrum Warszawy. Tramwaje na zmienionych trasach przez kilka tygodni

Duże zmiany na Woli dla kierowców i pasażerów

Od zeszłego roku trwa przebudowa ulicy Grzybowskiej, w kwietniu prace wkroczą na ruchliwe skrzyżowanie z ulicą Towarową powodując spore zawirowania w ruchu. Jak zaznaczają przedstawiciele miejskiego transportu, ostatnia gruntowna naprawa torowiska w tym miejscu miała miejsce w 2001 roku.

Tegoroczna modernizacja obejmuje wymianę konstrukcji torowiska na bezpodsypkową, budowę odwodnienia oraz wymianę nawierzchni na przejściach dla pieszych i przejeździe przez torowisko. Całkowicie odnowione zostaną również przystanki przy Muzeum Powstania Warszawskiego, co znacząco poprawi komfort pasażerów.

Etapy remontu i objazdy tramwajowe

Remont na rogu Grzybowskiej/Towarowej podzielono na dwa główne etapy, z których każdy wprowadzi istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

Etap I: Weekend 11-12 kwietnia

W ten weekend Tramwaje Warszawskie zamontują tymczasowy rozjazd nakładkowy w rejonie Ronda Daszyńskiego. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Towarowej między przystankami Okopowa i Plac Zawiszy. W tym czasie linie 1 i 27 zostaną zawieszone, a linie 22 i 24 będą kursować na zmienionych trasach. Linia 22 pojedzie z Ronda Wiatraczna do pętli Banacha (przez Grójecką), a linia 24 dojedzie do Ronda Daszyńskiego (przez Wolską, Skierniewicką, Kasprzaka i Prostą), skąd jako linia 72 będzie kontynuować do Alei Jana Pawła II, Alei „Solidarności”, Okopowej, Alei Jana Pawła II do Broniewskiego i pętli Piaski. W przeciwnym kierunku linia 72 pojedzie z Piasków do Ronda Daszyńskiego i dalej jako 24 na Nowe Bemowo. Uruchomiona zostanie także tramwajowa linia uzupełniająca 71 oraz zastępcza linia autobusowa Z-1. Linia 71 będzie kursować z Żerania Wschodniego lub Annopola na Cmentarz Wolski, a autobusy Z-1 z pętli Esperanto do Placu Starynkiewicza.

Etap II: Od poniedziałku, 13 kwietnia

W tym etapie dzięki rozjazdowi nakładkowemu, tramwaje jadące od strony Ochoty i Centrum dojadą przez Plac Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracały. Linia 1 wróci na krótszą trasę, z P+R Al. Krakowska do Ronda Daszyńskiego. Kursowanie linii 27 pozostanie zawieszone, a trasy linii 22, 71, 24 i 72 nie ulegną zmianie w stosunku do etapu I.

Uruchomiona zostanie uzupełniająca linia tramwajowa 74 z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego, po odcinku trasy linii 24.Trasa linii Z-1 zostanie zmieniona – autobusy dojadą z pętli Esperanto do Ronda Daszyńskiego.

Zmiany dla kierowców i plany na przyszłość

Kierowcy również muszą przygotować się na utrudnienia. Od soboty, 11 kwietnia, zamknięty zostanie przejazd przez tory na skrzyżowaniu z Grzybowską. Wyjeżdżający z Grzybowskiej będą musieli skręcić w prawo i zawrócić przy Chłodnej lub na Rondzie Daszyńskiego. Przy skrzyżowaniu węziej będzie także na samej Towarowej. Wygrodzone zostaną lewe pasy obu jezdni, a kierowcy przejdą dwoma w każdym kierunku.

Przerwa w ruchu tramwajów na Towarowej potrwa do końca maja.

Remont torowiska na Towarowej to dopiero początek szerzej zakrojonych prac. W przyszłości Tramwaje Warszawskie planują remont torów na całej ulicy Towarowej – od Okopowej do Placu Zawiszy, rozbudowę układu torów na Rondzie Daszyńskiego oraz budowę rozjazdów do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Placem Zawiszy. Prace te mają zostać zrealizowane w 2027 roku, przed planowanym zamknięciem i remontem wiaduktów na Placu Zawiszy.

Jeszcze w trakcie przebudowy na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej, od 27 kwietnia do 3 maja (w długi weekend majowy), Tramwaje Warszawskie wspólnie ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta rozpoczną prace na Placu Narutowicza. W kolejnych miesiącach planowane są również remonty w Alejach Jerozolimskich i przy Moście Poniatowskiego.

Zmiany na Towarowej i Grzybowskiej:

