Eksplozja na Jeziorze Zegrzyńskim. Nagle wybuchł silnik na łodzi motorowej

Eksplozja łodzi w okolicach Portu Pilawa

Sobotni wypoczynek w Nieporęcie zamienił się w niezwykle niebezpieczną sytuację. Do nagłej eksplozji na pokładzie jednej z łodzi doszło 27 czerwca w rejonie Portu Pilawa i wodnej stacji Orlen. Wiadomość o tym niebezpiecznym zdarzeniu na Jeziorze Zegrzyńskim została oficjalnie potwierdzona przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

- Wybuchł drugi silnik łodzi - przekazała podkom. Agata Halicka.

Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie i na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej, policyjne patrole oraz zespoły ratownictwa medycznego. W momencie niespodziewanej eksplozji na pokładzie łódki przebywały łącznie cztery osoby, jednak szczęśliwie żadna z nich nie odniosła ciężkich obrażeń zagrażających życiu.

Starszy kapitan Damian Górniak z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przekazał szczegóły interwencji medycznej: „Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg w wyniku wybuchu. Trafił pod opiekę ratowników medycznych. Został przebadany. Stwierdzono, że zostaje na miejscu zdarzenia i samodzielnie uda się do szpitala na SOR”.

Usterka techniczna przyczyną wybuchu na jeziorze

Mimo że cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ostatecznie nie przyniosła ze sobą żadnych tragicznych konsekwencji. Funkcjonariusze straży pożarnej przeprowadzili dokładne oględziny uszkodzonej jednostki pływającej pod kątem ewentualnego zagrożenia pożarowego, upewniając się, że płomienie nie będą się dalej rozprzestrzeniać i miejsce jest w pełni bezpieczne.

Obecnie śledczy z miejscowej jednostki policji zajmują się szczegółowym wyjaśnianiem wszystkich okoliczności oraz dokładnych przyczyn tego sobotniego incydentu na wodzie. Pierwsze zgromadzone na miejscu dane sugerują, że eksplozja była najprawdopodobniej bezpośrednio powiązana z usterką techniczną w obszarze jednostki napędowej.

- Prawdopodobnie doszło do zapowietrzenia silnika - przekazał st. kpt. Damian Górniak.

Według relacji przedstawiciela straży pożarnej najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że sternik wykonywał wielokrotne, usilne próby uruchomienia napędu łodzi. W wyniku tych działań w pewnej chwili wygenerowała się iskra, która w zetknięciu ze zgromadzonymi oparami paliwa wywołała nagłą i groźną eksplozję na pokładzie.

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