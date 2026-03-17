Ford Mustang skonfiskowany pijanemu kierowcy trafi do mazowieckiej policji. Znamy szczegóły!

Od ulicznego sportowca do policyjnego patrolu: nowa rola Forda Mustanga

17 marca policja w Radomiu oficjalnie zaprezentowała Forda Mustanga, który rozpocznie służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. To pierwszy pojazd tej marki, który został skonfiskowany kierowcy za przestępstwo i przekazany funkcjonariuszom. Samochód, który wcześniej był własnością pijanego kierowcy z Ciechanowa, przeszedł już metamorfozę i został przystosowany do pełnienia funkcji radiowozu.

Decyzja o przekazaniu skonfiskowanego pojazdu policji jest częścią szerszej strategii, mającej na celu wykorzystanie odebranych przestępcom dóbr do służby publicznej. Podinsp. Kucharska, Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podkreśliła, że nie jest to pierwszy taki przypadek w garnizonie, ale Mustang jest niewątpliwie najbardziej spektakularnym przykładem. Policja, wnioskując o przekazanie pojazdu, kieruje się jego stanem technicznym oraz aktualnymi potrzebami. W przypadku tego konkretnego Mustanga, rocznik 2018, jego sportowe osiągi i charakter z pewnością wzbudzą respekt na drogach.

Mustang już na lawecie? "To fake news"

W minioną sobotę KWP w Radomiu odniosła się również do krążących w sieci plotek, jakoby Mustang uległ wypadkowi. "Uspokajamy – to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze" – przekazano na portalu X (d. Twitter), dementując fałszywe informacje. Jednocześnie policja wystosowała apel do kierowców o odpowiedzialną jazdę i unikanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, przypominając, że konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe, a samochód może trafić w ręce funkcjonariuszy.

Ford Mustang to ikona amerykańskiej motoryzacji, produkowana od 1964 roku. Obecnie dostępna jest jego siódma generacja, a wersja z 8-cylindrowym silnikiem oferuje moc blisko 500 koni mechanicznych. Jego popularność została dodatkowo ugruntowana przez popkulturę, m.in. dzięki filmowi "Bullitt" z 1968 roku, w którym Steve McQueen ściga przestępców za kierownicą Mustanga. Teraz, z policyjnymi barwami, ten legendarny samochód zyska zupełnie nowe oblicze na drogach Mazowsza.

