Kaczki uwiły gniazdo na twoim balkonie? Eksperci zdradzają, czego pod żadnym pozorem nie robić

Alicja Franczuk
2026-05-04 8:46

Widok gołębi zakładających gniazda na parapetach czy w donicach nikogo nie dziwi, ale coraz częściej w takich miejscach można spotkać kaczki krzyżówki. Pracownicy Ptasiego Azylu przy Warszawskim ZOO tłumaczą, jak się zachować, gdy na naszym balkonie wyklują się pisklęta. Odpowiednia reakcja jest kluczowa dla ich bezpiecznego rozwoju.

Kaczki Balkonowe. Jak zaopiekować się dzikimi lokatorami?
Niespodziewani goście w donicach

Kaczki krzyżówki coraz chętniej traktują miejskie balkony i tarasy jako idealne, bezpieczne miejsca do wysiadywania jaj. Ponieważ widok ten budzi rosnące zainteresowanie oraz niepokój mieszkańców, specjaliści z Ptasiego Azylu przy Warszawskim ZOO opublikowali w mediach społecznościowych szczegółowy poradnik dotyczący opieki nad tymi ptakami.

Eksperci podkreślają, że młode kaczki opuszczają swoje gniazdo niemal natychmiast po wykluciu, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu do gołębi, które dorastają w ukryciu przez wiele tygodni.

„Muszą jak najszybciej dotrzeć do wody, gdzie czeka na nie pokarm i bezpieczeństwo. Mama kaczka nie karmi ich w gnieździe, za to od małego uczy je, jak samodzielnie zdobyć jedzenie” - tłumaczą pracownicy Ptasiego Azylu.

Skok z dużej wysokości nie stanowi dla ptasich maluchów żadnego zagrożenia, ponieważ w naturalnym środowisku ich matki nierzadko zakładają gniazda w wysoko położonych dziuplach. Pobyt pierzastej rodziny w naszym sąsiedztwie będzie zatem bardzo krótki. Kłopot pojawia się dopiero w sytuacji, gdy balkon jest mocno zabudowany, a małe ptaki nie są w stanie samodzielnie przecisnąć się przez szczebelki balustrady.

Specjaliści z ogrodu zoologicznego opracowali instrukcje postępowania dostosowane do trzech najczęściej spotykanych scenariuszy. Wskazują krok po kroku, w jaki sposób bezpiecznie pomóc zwierzętom w opuszczeniu ludzkich osiedli.

Otwarta przestrzeń: Jeżeli balustrada posiada prześwity, nasza interwencja jest zbędna. Ptaki samodzielnie zeskoczą na dół i ruszą w stronę najbliższego zbiornika wodnego.

Zabudowany balkon, ale woda jest niedaleko: Wtedy musimy umieścić wszystkie młode w wentylowanym kartonie i znieść je na dół. Następnie czekamy, aż ich piski zwabią samicę. Kiedy matka się pojawi, ruszamy z pudełkiem w kierunku stawu lub rzeki, a kaczka powinna iść za nami. Nad brzegiem wypuszczamy na początek tylko jednego malucha, a gdy dorosły ptak do niego podpłynie – uwalniamy resztę.

Brak wody w najbliższej okolicy: Wymaga to przygotowania dwóch osobnych pudełek z otworami na powietrze. Najpierw chwytamy matkę, a w drugiej kolejności jej potomstwo. Po dotarciu nad wodę wypuszczamy samicę, dajemy jej czas na uspokojenie się, po czym wypuszczamy pierwsze pisklę, a ostatecznie całe rodzeństwo.

Kluczowe zasady pomocy dzikim ptakom

Przedstawiciele warszawskiej placówki udostępnili także listę bezwzględnych reguł, o których musi pamiętać każdy, kto odkryje na swoim tarasie ptasie gniazdo. Przestrzeganie tych wskazówek może uratować życie pierzastym maluchom.

„Zawsze przelicz puste jajka w gnieździe. Jeśli skorupek jest 10, a Ty masz 9 kaczuszek - jedna gdzieś się schowała!”

„Adopcja to nie mit: jeśli mama się spłoszy i nie wróci, możesz poszukać w okolicy kaczki z młodymi w podobnym rozmiarze”

„Ośrodek rehabilitacji: jeśli próby połączenia rodziny zawiodą lub matka nie wraca przez cały dzień, niezwłocznie dostarcz maluchy do ośrodka”

„Pomoc służb: w razie wątpliwości zadzwoń pod numer 986 (Ekopatrol Straży Miejskiej)”

Oryginalny wpis warszawskiego Ptasiego Azylu można znaleźć w mediach społecznościowych.

