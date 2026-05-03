18-latka zasłabła w warszawskim autobusie. Zmarła na kilka dni przed maturą

Dramatyczne sceny w warszawskim autobusie linii 517
- Do tragicznego incydentu doszło w piątek, 24 kwietnia, w pojeździe linii 517 w stolicy
- Młoda pasażerka niespodziewanie zasłabła i straciła przytomność
- Z pomocą natychmiast ruszył kierowca, reanimując nastolatkę do czasu przybycia ratowników
- Poszkodowana została przetransportowana do szpitala, gdzie przez kilka dni walczono o jej życie
- Mimo starań medyków, 18-letnia Karolina zmarła 28 kwietnia
W piątek, 24 kwietnia, w jednym z pojazdów warszawskiej komunikacji miejskiej, kursującym na linii 517, rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Osiemnastoletnia pasażerka niespodziewanie zasłabła i straciła przytomność. Błyskawiczną reakcją wykazał się kierowca autobusu, który natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Mężczyzna prowadził akcję reanimacyjną aż do momentu, w którym na miejsce dotarła załoga pogotowia ratunkowego. Nastolatka została przewieziona do szpitala. Choć lekarze robili wszystko, by jej pomóc, życia osiemnastolatki nie udało się uratować. Zmarła 28 kwietnia.
Warszawskie liceum żegna 18-letnią Karolinę
Zmarła dziewczyna uczyła się w czwartej klasie CLV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. W najbliższy poniedziałek nastolatka miała przystąpić do egzaminu maturalnego. Dyrekcja oraz społeczność szkolna postanowiły uczcić jej pamięć, publikując w mediach społecznościowych chwytający za serce komunikat.
"Jeszcze 24 kwietnia 2026 była z nami podczas uroczystego zakończenia roku klas czwartych, pełna planów, nadziei i marzeń związanych z nadchodzącą maturą oraz przyszłością. Trudno pogodzić się z myślą, że Jej droga została przerwana tak nagle i niespodziewanie. Zapamiętamy Ją jako osobę pełną ciepła, życzliwości i wrażliwości. Jej obecność pozostawiła trwały ślad w naszej szkolnej społeczności"
Szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej zmarłej uczennicy zostaną udostępnione przez szkołę w poniedziałek, 4 maja.